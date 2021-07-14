Şehirlerarası otobüs bileti fiyatlarına sınırlama getirildi

Normalleşme süreci ve bayram tatili nedeniyle artan yolcu potansiyelini göz önünde bulunduran Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı şehirlerarası otobüs fiyatlarında fahiş fiyatın önüne geçmek için bir tebliğ yayımladı. Buna göre 101-115 kilometre arası 84 TL, 501-550 kilometre arası 156 TL, 901-1000 kilometre arası 222 TL’den daha yüksek olamayacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’nin bugünkü ikinci mükerrer sayısında yayımlanan tebliğ şöyle:

Bu Tebliğin amacı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen COVID-19 salgınında uygulanan tedbirlerin ve yolcu taşımacılığındaki kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması sonrasındaki yolcu potansiyelinin ciddi oranda artacağı göz önünde bulundurularak, yolcu bilet ücretlerinde fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçilmesi amacıyla, karayolu yolcu taşımacılığı alanında, yayımı tarihinden itibaren üç ay süreyle uygulanmak üzere Ek-1'de yer alan tavan ücret tarifesini belirlemektir.

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