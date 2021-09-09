SGK’da milyarlık ilaç ve tıbbi cihaz operasonu

Açıkları nedeniyle kara deliğe dönüşen SGK, şimdi de milyarlık ilaç ve tıbbi cihaz soruşturmasıyla çalkalanıyor. Çok sayıda üst düzey personel görevden alındı.

Erdoğan SÜZER

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Sosyal Güvenlik Kurumu'nda (SGK) milyarlarca liralık usulsüz ilaç ve tıbbi cihaz ödemeleri yapıldığına ilişkin iddialar üzerine geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı. Soruşturma için 7 kişilik bir teftiş ekibi oluşturuldu. SGK'da çok sayıda üst düzey personelin görevden alınmasının bu soruşturmalarla ilgili olabileceği belirtiliyor. Geçen yılı 67.5 milyar lira açıkla kapatan, aynı yıl bütçeden yaklaşık 249 milyar lira para aktarılan SGK için “kara delik” uyarıları yapılırken, şimdi de yolsuzluk soruşturmaları gündeme bomba gibi düştü.

GÖREVDEN ALINDILAR

Sağlık Bakanlığı'nın, bir medikal şirketin kamuyu 1 milyar lira zarara uğrattığı bilgisini SGK'nın bağlı olduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirdiği, bunun üzerine SGK'da geniş çaplı bir soruşturma ve inceleme operasyonu başlatıldığı belirtildi. Halen görevde olan bir bakanın yakın akrabasının, kamuyu zarara uğrattığı iddiasıyla inceleme başlatılan şirketin ortağı olduğu ifade ediliyor. SGK Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda görevli 7 müfettişin Tıbbi Cihaz Dairesi başta olmak üzere ilaç ve genel sağlık alanlarındaki ilgili dairelerde soruşturmalarına devam ettiği, Sağlık Bakanlığı'nın yolsuzluk iddialarıyla ilgili ciddi belge desteği sağladığı öğrenildi. SGK Başkan Vekili İsmail Yılmaz ile SGK Tıbbı Cihaz Dairesi Başkanı Mehmet Akif Erdem'in görevden alınmasının soruşturmayla ilgili olabileceği ifade edildi.

ARDI ARKASI KESİLMEDİ

Çalışma Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem'in yeğeni olan Mehmet Akif Erdem Mevzuat Takip Dairesi Başkanlığı'na kaydırıldı, yerine Dr. Cihan Ergün getirildi. Genel Sağlık Sigortası Genel Müdür Yardımcısı, Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Fethiye İnce, İlaç Daire Başkanı Dr. Dilek Yılmaz ve Yurtdışı Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Ecz. Veysel Yıldız da görevinden alındı.

3 HASTANEYE CEZA

SGK'DA milyarlık tıbbi cihaz ve ilaç soruşturmalarının dışında Ankara, İstanbul ve Malatya'daki 3 büyük hastanede usulsüz işlem yapılarak kamunun zarara uğratıldığı iddiasıyla soruşturma yürütüldüğü de öğrenildi. SÖZCÜ'ye bilgi veren kaynaklar, Ankara'daki hastanenin göz alanında uzmanlaştığı, İstanbul merkezli hastanenin 20'ye yakın ilde sağlık hizmeti verdiği, Malatya'daki hastanenin de ilin en büyüklerinden biri olduğunu belirttiler. Müfettişlerin soruşturma sonucunda raporlarını tamamlayıp 3 hastaneye de yüklü miktarlarda ceza kestiği belirtilirken, hastanelerin bu cezalara itiraz etmeye hazırlandığı ifade ediliyor.