Son dakika… Benzine zam yolda

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 11 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
Söz konusu zammın 7 kuruşluk kısmı pompa fiyatlarına yansırken, 4 kuruşluk kısım ise eşel mobil sisteminin devreye girmesi ile ÖTV’den karşılanacak.
Benzine dün 11 kuruş indirim gelmiş, bunun 7 kuruşu pompa fiyatlarına yansımıştı.
Benzinin litresi şu an İstanbul’da 7.18 TL’den, Ankara’da ortalama 7.22 TL’den, İzmir’de ise ortalama 7.25 TL’den satılıyor.