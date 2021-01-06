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Son dakika… Benzine zam yolda

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 11 kuruş zam gelmesi, bunun 7 kuruşunun pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor. Benzine dün 7 kuruş indirim gelmişti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:44, 06/01/2021
Haberler Ekonomi
Son dakika… Benzine zam yolda

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 11 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Söz konusu zammın 7 kuruşluk kısmı pompa fiyatlarına yansırken, 4 kuruşluk kısım ise eşel mobil sisteminin devreye girmesi ile ÖTV’den karşılanacak.

Benzine dün 11 kuruş indirim gelmiş, bunun 7 kuruşu pompa fiyatlarına yansımıştı.

GÜNCEL FİYATLAR

Benzinin litresi şu an İstanbul’da 7.18 TL’den, Ankara’da ortalama 7.22 TL’den, İzmir’de ise ortalama 7.25 TL’den satılıyor.

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Yayınlanma Tarihi:11:37,