SÖZCÜ yazdı, SGK raporları yayımladı: 488 bin 526 kişi icra listesinde!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) iki yıldır kamuoyu ile paylaşmadığı faaliyet raporlarını SÖZCÜ’nün yaptığı haber sonrası yayımladı. 2019 ve 2020 raporlarının bugün saat 10.00’da başlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2022 bütçe görüşmelerine dakikalar SGK’nın internet sitesinden paylaşılması dikkat çekti.

Latif SANSÜR

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SGK'nın kamuoyundan gizlediği 2019 ve 2020 faaliyet raporları SÖZCÜ'nün haberinden sonra, bu gün sabah saatlerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2022 bütçe görüşmelerinin başlamasından hemen önce yayımlamadı.

2019 yılı ve öncesindeki raporlarda mali tablolar detaylı bir şekilde paylaşılırken, 2020 mali bilgilerinin detaylı yer almadığı gözlendi.

188 BİN 845 KİŞİ ARTTI

SGK'nın kamuoyundan iki yıldır gizlediği raporlar işverenlerin içinde bulunduğu mali sıkıntıyı gözler önüne serdi. 2019 yılında SGK'ya borçlu olduğu için icra listesine alınan işveren sayısı 299 bin 681 iken, 2020 yılının ilk üç ayında bu sayı 188 bin 845 artarak 488 bin 526 oldu. 2019 yılında 86 bin 421 kişi veya kuruma icra emri gönderilirken, geçtiğimiz yılın ilk üç ayında bu rakam 151 bin 621'e yükseldi. Raporda 2020 Mart ayında icraların durdurulması nedeniyle bundan sonra icra işlemlerinin yapılmadığı da vurgulandı.

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