Tarım ürünleri zamlı ve zehirli

Avrupa Birliği’nin ithal ettiği gıda ürünlerinde zehir miktarını ölçen alarm sisteminin, Türkiye’den giden ürünlere çıkardığı kırmızı bayrak sayısı arttı.

Özlem Ermiş BEYHAN

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Türkiye gıda enflasyonu ile boğuşurken, tarım ihracatında son dönemde özellikle sebze meyvede ‘ciddi seviyede zehirli' diye Avrupa Birliği (AB) kapısından dönen ürün miktarında dikkat çekici bir artış yaşanıyor. AB son raporunda bu artışın altını çizerken artan pahalılık dikkate alındığında bu sebze meyvenin Türkiye pazarına sokulmadan imha edilip edilmediğine dair de kuşkular oluşuyor.

190 PARTİ MALDA ÇIKTI

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, “İlgili yönetmeliğe göre geri gönderilen gıda ürünlerinin imha edilmesi gerek. Ancak bu ürünlerin imha edilip edilmediğine dair bir belgenin kamuoyuna açıklanmaması, iade ürünlerin iç pazarda tüketime sunulup sunulmadığına dair endişeleri giderememektir” dedi. Avrupa Birliği Gıda ve Yemler için Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) son olarak yayınladığı 2020 raporunda Türkiye'deki artışın altını çiziyor. Sistemde son 1 yılda en çok bildirim gelen 10 konu başlığının 3'ünde Türkiye var. Türkiye'den giden 190 ayrı parti meyve sebze ürününde pestisit kalıntısı bulunmuş.

‘Ürün çöpe gitmesin diye ilaç artırıldı'

Zamlar birbiri ardına gelirken tarım üreticisinin bir adet ürün bile ziyan olmasın diye kullandığı tarım ilacı miktarını artırdığını belirten İpek Hanım'ın Çiftliği'nin kurucusu Pınar Kaftancıoğlu, “Ortam toz duman. Akıllara zarar bir domino etkisi ile zamlar yayılıyor. Bunun içinde mevcut ekonomik durum ve girdilerin artması yüzde 25'e dayandıysa da zamlar son tüketiciye yüzde 100 olarak yansıyor. Bu aracıların aç gözlülüğü ve karaborsa ile de besleniyor. Tarımda da salçada da tarhanada da ilaç kullanımı arttı. Artık 100 sene beklese küflenmez, bozulmaz ürünler ve bol ilaç bulamacı ile karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

Çocukların sinir sistemine zarar veriyor

Pestisit kalıntısı belirli bir oranı geçtiğinde o meyve sebzeyi yiyen özellikle çocukların sinir sistemine zarar verdiği bilimsel araştırmalarla kanıtlanmış durumda. Yine AB'ye geçen yıl Türkiye'den giden 58 ayrı parti meyve sebze gönderisinde ise limitlerin üzerinde aflatoksin tespit edildi. 39 parti fındık ve ürününde de yine aflatoksin tespit edildiği için ürünler geri gönderildi.

Durum 2021 yılında artarak devam ediyor. İçinde bulunduğumuz aralık ayının sadece ilk 5 gününde Türkiye'den AB'ye giden 10 ayrı parti mal “ciddi biçimde zehirli” olduğu için iade edildi.