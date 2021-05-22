Tasarruf araçlarında BES ve yastık altı önde

ING Türkiye, kentsel yerleşim bölgelerinde yaşayan yetişkin bireylerin tasarruf eğilimlerini izlemek amacıyla 2011 yılından bu yana IPSOS iş birliğiyle gerçekleştirdiği Türkiye'nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması'nın (TTEA) 2021 yılı ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı.

Yapılan araştırmaya göre, tasarruf sahipliği oranı 2021 yılının ilk çeyreğinde bir önceki dönem ile benzer olarak yüzde 18,5 seviyesinde gerçekleşti. Araştırmada aynı zamanda pandemi dönemindeki dijital banka kullanım alışkanlıkları da incelendi.

DİJİTAL BANKACILIK YÜKSELİŞTE

Pandemiyle birlikte yoğunlaşan dijitale eğilim rakamlarda da kendini gösterdi. Son 3 ayda dijital bankacılık üzerinden hesap açma ve ödeme işlemleri yapan her 3 kişiden biri bu işlemleri ilk defa pandemi döneminde dijitalden gerçekleştirdi.

Ayrıca internet ve mobil bankacılık ile gelir/gider yönetiminin kolaylaştığını düşünenlerin oranı yüzde 70 oldu. Bununla beraber bankacılıkta danışmanlık ihtiyacı duyan kişilerin yüzde 78'i gerçek müşteri temsilcisinden danışmanlık almayı tercih edeceğini belirtti.

KRİPTO TERCİHİ YÜZDE 5

Araştırmaya ilk kez dahil edilen kripto para birimlerinin tasarruf araçları arasında tercih edilme oranı ise yüzde 5 oldu. ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kırmızı, “Dijital bankacılık kullanımı artsa da danışmanlık hizmetinde dijitale insan dokunuşunun önemini koruduğunu görüyoruz. Cebimdeki Danışman hizmetimiz ile müşterilerimizin bu beklentilerini karşılıyoruz” dedi.

Tasarrufu olanların tasarruf aracı tercihlerinde bakıldığında ise, 2021 ilk çeyrekte en çok tercih edilen tasarruf aracı yüzde 24 ile bireysel emeklilik fonları olurken, bunu yüzde 19 ile yastık altı altın ve nakit, yüzde 14 ile sistem içi altın takip etti. Araştırmaya tasarruf aracı olarak ilk kez dahil edildiği belirtilen kripto para birimleri ise listeye yüzde 5'lik oran ile 7'nci sıradan girdi.

Düzenli tasarruf yapanların oranının önemli bir artış gösterdiğine dikkat çeken Kırmızı, “Pandemi gibi belirsizlik dönemleri düzenli tasarruf yapma alışkanlığının önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Tasarruf sahibi olanlar bu zorlu dönemleri daha rahat geçirebiliyor. Bu noktada düzenli tasarruf oranının artışını olumlu bir trend olarak görüyoruz” dedi.

DÜZENLİ TASARRUF YAPANLARIN ORANI ARTIYOR

Tasarruf sahipliği olanlar arasında düzenli tasarruf yapanların oranı, bir önceki çeyreğe göre 8 puan artış gösterdi ve 2021 yılı ilk çeyreğinde 2016'dan bu yana en yüksek seviyesine çıkarak yüzde 72'ye ulaştı.

Düzenli tasarruf yapmayanlar arasında ise gelecek 3 ay içerisinde tasarruf yapmayı planlayanların oranında artış eğilimi 5 puan ile devam ederek yüzde 53'e ulaştı.

Katılımcıların yüzde 54'ü pandemi sonrasında tasarruf edeceğini ifade ederken, katılımcılar bu tasarruflarını yüzde 19 ile en çok emlak/gayrimenkul ile değerlendireceklerini belirtti. (İHA)



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