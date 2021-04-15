TL değer kaybetti, yabancı ev almaya koştu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) konut satış verilerini açıkladı. TÜİK verilerine göre martta yabancılara toplam 4 bin 285 adet konut satıldı ve yabancılara konut satışında mart ayı rekoru kırılmış oldu.

Bu veri ile birlikte 2021 yılının ilk 3 ayında yabancılara yapılan toplam konut satışı 9 bin 992 adete ulaştı. Yabancılara 2021 yılının Ocak ayında 2 bin 712, Şubat ayında ise 2 bin 995 adet konut satılmıştı.

EN YÜKSEK ARTIŞ SUDAN VATANDAŞLARINDA

Uyruklarına göre bakıldığında Sudan vatandaşları mart ayında aldıkları konut sayısını bir önceki aya göre yüzde 62 oranında artırarak 35’ten 57’ye çıkardı. Sudanlıları şubat ayına göre aldıkları konut sayılarını yüzde 61 artırarak 259’dan 419’a çıkaran Ruslar ve yüzde 55 artırarak 60’tan 93’e çıkaran Ukraynalılar izledi.

Mart ayında İran vatandaşları Türkiye’den 663 konut satın alarak ilk sırada yer alırken, İran vatandaşlarını sırasıyla, 644 konut ile Irak, 419 konut ile Rusya Federasyonu, 302 konut ile Afganistan ve 166 konut ile Kazakistan vatandaşları izledi

DEĞER KAYBEDEN TL ETKİSİ

Mart ayında yabancılara yapılan konut satışlarının rekor kırmasında Türk Lirası’nda yaşanan değer kaybı etkili oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden alınan eski Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın uyguladığı sıkı para politikaları sayesinde 7 TL’nin altına inen dolar/TL mart ayında, ABD Hazine faizlerinin yükselişe geçmesi ile tekrar artmaya başlamış ve 8 seviyesine yaklaşmıştı.

18 Mart’ta politika faizini piyasa beklentilerinin üzerinde 200 baz puan artıran Ağbal, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 20 Mart’ta görevden alındı. Ağbal’ın görevden alınması piyasalarda şok etkisi yaratırken dolar/TL 8.48 seviyesine kadar yükselmişti.

BÜYÜKDUMAN: KUR FARKI NEDENİYLE TÜRK VARLIKLAR UCUZLADI

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Dr. Ahmet Büyükduman konu hakkında sozcu.com.tr’ye değerlendirmeler bulundu.

Söz konusu verileri döviz kurunda yaşanan artış ile ilişkilendirmenin yanlış olmayacağını ifade eden Büyükduman, “Kur farkı nedeniyle Türk varlıkları ucuzladı. Yabancıların vatandaşlık almaları için Türkiye’den 250 bin dolarlık konut almaları gerekiyor. Burada değişen bir şey yok ama dolar bazında gerileyen fiyatlar yabancıların iştahını kabartmış olabilir.” dedi.

Konut piyasasında durgunluğun hakim olduğunu söyleyen Büyükduman, “Dövizde yaşanan yükselişe ek olarak satışları devam eden hem döviz hem TL bazında fiyatlar geriledi. Bu gerilemenin de satışlar üzerinde etkisi olduğunu düşünüyorum. Buna ek olarak mart ayında gelen kısmi normalleşme adımları da satışları etkilemiş olabilir.” dedi.

250 BİN DOLARLIK EV ALAN TÜRK VATANDAŞI OLUYOR 2018 yılının Eylül ayı sonunda yapılan düzenleme ile Türk vatandaşlığı kazanımında 2 milyon dolarlık sabit sermaye yatırımı şartı 500 bin dolara, taşınmaz alımındaki 1 milyon dolarlık sınır ise 250 bin dolara düşürülmüştü. Yatırımını veya bankalardaki mevduatını 3 yıl boyunca çekmeyen ya da satın aldığı gayrimenkulü 3 yıl boyunca satmamayı taahhüt eden yatırımcılara, ömür boyu Türk vatandaşı olma hakkı veriliyor.

ÖZCAN: DÖVİZDEKİ ARTIŞ YABANCILARIN SATIN ALMA GÜCÜNÜ YÜKSELTTİ

İstanbul Emlak Brokerleri Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı ve Bosforce Yönetici Ortağı Ulvi Özcan da konu hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu.

İstatistiklere bakıldığında yabancıya satışta artış görüldüğünü belirten Özcan, “Bununla ilgili aklıma ilk gelen yorum ‘döviz kurlarındaki artışın yabancıların satın alma gücünü yükselttiği' oldu. Ben Boğaz'da emlakçılık yapıyorum ve benim bölgemde yabancıya satış çok olmuyor. Çünkü yabancıya satışın çoğu vatandaşlık almak için oluyor. Boğazda satışlar ise prestijli mülk satışları, inanıyorum ki ülkemize nitelikli/kalıcı yabancı yatırım gelirse Boğaz'da mülk almak isteyen ‘'zengin/çok harcayan'' yabancı sayısı da artacaktır.” dedi.