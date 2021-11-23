‘TL’nin hesap birimi olma işlevi kayboluyor’

TL'de yaşanan sert değer kaybını ve ekonomideki son gelişmeleri değerlendiren ekonomist Dr. Murat Kubilay, rekabetçi kur önerisinin bilinçli bir şekilde uygulanmadığını ve bu kadar kontrolsüz bir artışın reel sektöre yayılarak ticari hayatı bozabileceğini belirtti.

Sozcu.com.tr

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Merkez Bankası’nın (TCMB) gerçekleştirdiği faiz indiriminin ardından Türk Lirası’nda gerçekleşen sert değer kaybı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın faiz üzerine yaptığı konuşmanın ardından hız kazandı.

Ekonomist Dr. Murat Kubilay, TL’de yaşanan sert değer kaybını ve ekonomideki son gelişmeleri sozcu.com.tr’ye değerlendirdi.

Türk Lirası’nın uzun yıllardır değer saklama işlevini yitirdiğini ve bu nedenle çoğu kişinin birikimini döviz ve altında tuttuğunu belirten Kubilay, son yaşanan gelişmeler nedeniyle TL’nin hesap birimi olma işlevini kaybetmeye başlamasına neden olduğunu belirtti.

“Günlük işlemlerde TL üzerinden fiyatlama yapma ve işlemi TL ile gerçekleştirme eskisi kadar rağbet görmeyecek” diyen Kubilay, dolar kurundaki anlık değişimlerin çok arttığını ve vadeli ödemeyle ticaret yapmanın getirdiği riskler nedeniyle dövizlerin ön plana çıktığını ifade etti.

Bu durumun da dövize talebi artıracağını belirten Kubilay, “Türkiye gibi döviz noksanı ve sürekli dış ticaret açığı veren bir ülkede bu durum finansal sistemi sarsar. Çünkü TCMB’nin dahi net rezervleri ödünçler hariç eksi 35 milyar dolar” diye konuştu.

‘İHRACATÇILARIN TALEP ETTİĞİ KUR BİLE 9 TL’

TCMB ve Erdoğan dahil dolar kurunun nerede duracağını kimse bilmiyor diyen Kubilay, “TCMB’nin faiz indirimlerini doğrulayan bir gösterge yok. Ne gerçekleşen enflasyon ne de beklenen enflasyon faiz indirimine imkan tanıyor. Çekirdek enflasyon için de aynısını söyleyebiliriz. Kurdaki artışla döviz rezervi toplanmıyor, tamamen Erdoğan’ın tercihleriyle risk primi artırılıp tüm bu olaylar gerçekleşiyor” dedi.

Rekabetçi kur önermesinin de bilinçli uygulanmadığını belirten Kubilay, “İhracatçıların bile talep ettiği dolar kuru yılsonu için 9 TL değildi. Yani böyle bilinçli bir strateji dahi uygulanmıyor. Uygulansa bunun ismi yoksullukla rekabet gücü sağlama olurdu. Karşı taraf irrasyonel” dedi.

Böyle bir ortamda ilerleyen aylarda cari fazla sağlansa bile, bu esnada hem yoksullaşma hem de finansal istikrarsızlık yaşanacağını belirten Kubilay, “Hatta bu durum reel sektöre de yayılarak içerideki ticari hayatı bozar. Rekabetçi kurda kontrollü artış varken, şimdi yaşanan kontrolsüz ve ölçüsüz” ifadelerini kullandı.

‘TOPARLANMAYI SAĞLAMAZ’

TCMB’nin ve Erdoğan’ın da döviz kurunun nerede istikrar kazanacağını bilmediğini söyleyen Kubilay, “Sonunda bu işin çıkmaz sokağa vardığını gördüklerinde geri adım atacaklar, fakat bu gecikmeli olacağı için yalnızca kötüleşmeyi durdurur, toparlanmayı sağlamaz” diye konuştu.

Son olarak Kubilay, siyasi değişimin ve erken seçimin gerekliliğini sözlerine ekledi. Kubilay, “Aksi halde normal günlere istesek de dönemeyeceğiz” dedi.

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