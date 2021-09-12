Toplumun yüzde 90’ı ekonomiden rahatsız

Siyasi partilerden bağımsız olarak yapılan araştırmada, ülke ekonomisinin gidişatından rahatsız olanların oranı yüzde 90.5 gibi rekor seviyede çıktı.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

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Yapılan bir kamuoyu araştırması, toplumun ekonomik gidişattan duyduğu rahatsızlığın üst seviyeye çıktığını gözler önüne serdi. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Pazarlama Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Süphan Nasır başkanlığında Türkiye'de Seçmenlerin Siyasi Kimlik Temelli Profil Analizi yapıldı. Burada siyasi partilerden bağımsız olarak Türkiye'deki seçmenlerin profil analizinin yapıldığını söyleyen Nasır, seçmenleri sağ, sol ve merkez olarak ele aldıklarını, merkez seçmenin seçimin kaderini belirleyeceğini ifade etti.

ÖZELLEŞTİRMEYE KARŞILAR

Nasır, “Araştırmamızda katılımcılara ülke ekonomisi ile ilgili olarak genel memnuniyet düzeyleri sorulduğunda, katılımcıların %90.5'i memnuniyet düzeylerini düşük ve çok düşük olarak belirttiler” dedi. Araştırmaya katılanların %56.9'unun serbest piyasaya ve ekonomiye ne kadar az müdahale edilirse ülke ekonomisinin o kadar iyi olacağı görüşünde olduğunu anlatan Nasır, “Katılımcıların %81.3'ü lise ve üniversite eğitiminin devlet tarafından gerçekleşmesini, %82.4'ü ise kamu işletme ve iştiraklerinin özelleştirilmemesi gerektiğini ifade ediyorlar” diye konuştu.

Z KUŞAĞI ETKİLİ

Araştırmada ideolojik bağlılığı daha çok jenerasyon X dedikleri ileri yaş gruplarında gördüklerini belirten Nasır, jenerasyon Y'nin büyük bir bölümü ile jenerasyon Z'de böyle kuvvetli bir ideolojik bağın olmadığını, bu jenerasyonların daha çok evrensel ilkelere önem verdiğini kaydetti. Nasır, şöyle konuştu: “Genç nüfus seçim sistemine dahil olmaya başladıkça, siyasi partilerin ideolojik bağla seçmenleri kendilerine bağlamaları giderek zorlaşacak. Seçimlerin kaderini merkez seçmen kadar seçim sistemine yeni dahil

olan Z kuşağı belirleyecek.”

Merkez seçmen, siyasetin geleceğini şekillendirecek

Türkiye'deki siyasi yelpazeyi büyük bir kitle olan merkez seçmenlerin net bir şekilde etkileyeceğini söyleyen Prof. Dr. Süphan Nasır, partilerin seçmen tabanlarının %20-60'ı arasının kendisini merkez seçmen olarak tanımladıklarını belirtti. Nasır, “Ülkemiz siyasetinin yeni partilerinden olan DEVA Partisi'nin seçmen profilinin %60.5'i, İYİ Parti seçmeninin %52.3'ü, AK Parti seçmeninin %34.3'ü, MHP'nin %22.9'u, CHP'nin %21.6'sı, HDP'nin %17.1'i kendisini merkez seçmen olarak ifade etmektedir” dedi.