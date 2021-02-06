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TRT’nin konuklarına milyonlarca lira gitmiş

TRT’nin, “dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler giderleri” adı altında 2019’da tam 1.6 milyar TL harcadığı anlaşıldı.

Ali Ekber ERTÜRK
Güncellenme: 02:44, 06/02/2021
Haberler Ekonomi
TRT’nin konuklarına milyonlarca lira gitmiş

Bünyesinde 6 bin 865 personel barındıran TRT'nin, “dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler giderleri” adı altında 2019'da tam 1.6 milyar TL harcadığı anlaşıldı. “Tanıtım, reklam ve konuk ağırlama giderleri” adı altında 2018'de 25.4 milyon lira harcayan TRT, 2019'da ise bunun için tam 34.2 milyon lira harcamada bulundu. TRT'nin 1.6 milyar liralık “kurum dışı harcama listesi” şöyle:

Vatandaşın elektrik faturasından 2019'da 1 milyar 45 milyon lira gelir elde eden TRT'nin, bu paradan daha fazlasını “dış yapım ve konuklara” aktardığı ortaya çıktı.

627 milyon 775 bin TL: Kurum dışı haber ve haber programı giderleri

570 milyon 857 bin TL: Kurum dışına yaptırılan program giderleri

 102 milyon 760 bin TL: Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler giderleri

65 milyon 354 bin TL: Enerji giderleri

 60 milyon 426 bin TL: Firmalar aracılığıyla alınan eleman ücretleri

49 milyon 759 bin TL: Kira giderleri

46 milyon 198 bin TL: TV ve radyo programları için hizmet alım giderleri

40 milyon 409 bin TL: Özel güvenlik hizmet giderleri

34 milyon 227 bin TL: Tanıtım, reklam ve konuk ağırlama giderleri

32 milyon 600 bin TL: Tamir, bakım ve tadilat giderleri

28 milyon 698 bin TL: Taşıma giderleri

24 milyon 233 bin TL: Temizlik giderleri

19 milyon 725 bin TL: Drama, çocuk, eğlence program üretim giderleri

16 milyon 891 bin TL: Telif hakları giderleri

15 milyon 974 bin TL: RTÜK kanal frekans giderleri

5 milyon 816 bin TL: Seslendirme ve tercüme giderleri

5 milyon 558 bin TL: Görüntü ve sanat hizmeti giderleri

5 milyon 182 bin TL: Aidat ve katılma payları

1 milyon 721 bin TL: Sigorta giderleri

11 milyon 297 bin TL: Diğer çeşitli giderler

Yayınlanma Tarihi:05:30,