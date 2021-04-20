Tüketici ramazanda %20 daha fazla harcayacak

Geçen yıl pandeminin başlangıç dönemine denk gelen ramazan ayında evde stoklamaların da etkisi ile hızlı tüketim ürünleri satışlarında yüzde 20'lik büyüme kaydedilirken, bu ramazanda paniksiz ve bütçeye uygun alışveriş trendi öne çıkıyor. NielsenIQ, araştırmasına göre, sokağa çıkma yasakları ve tedbirler nedeniyle bu yılda yiyecek içecek satışlarının yüzde 20 artması bekleniyor. Türkiye'de finansal durumundan bağımsız olarak dikkatli harcama yaptığını söyleyen tüketiciler toplumun yüzde 99'unu oluştururken, pirinç, yağ, bulgur, mercimek, peynir, süt, yoğurt, un, maden suyu, gazlı içecekler ve meyve suyu gibi kategorilerde büyüme bekleniyor. 2020 döneminde gazlı içecekler yüzde 150, kuru meyveler yüzde 153, çay ise yüzde 114'lük büyüme ile en çok satışı artan ürünler olurken, bu yıl da alışverişlerin bu alanlarda yoğunlaşması bekleniyor.

EVE SERVİS BÜYÜYECEK

Araştırmada Türkiye sonuçları birkaç ülke ile daha karşılaştırılırken, yiyecek içecek satışlarının geçen yıl ramazanda Malezya'da %15, Endonezya'da %30, Suudi Arabistan'da %11 ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde ise %6'lık artış kaydettiği belirtildi. Yine araştırmaya göre, ramazan ayı ve bayram dönemindeki kısıtlamalar, ev içi tüketim ve eve servis yemeklerde artışa yol açacak.

PANDEMİ SÜRSE DE STOKLAMA OLMAZ

NielsenIQ Türkiye Genel Müdürü Didem Şekerel Erdoğan, ramazan ayı ve Ramazan Bayramı döneminde, hızlı tüketim ürünlerinde en fazla büyümeye neden olan kategorilerin yiyecek ve içecek olduğuna işaret ederek, bu dönem panik alımlarının dengelendiği bir süreç yaşanacağını aktardı. Erdoğan, “Pandemi kısıtlamaları halen devam etse de alışverişçiler panik etkisinden daha uzak, daha güvende hissediyorlar ve stoklama durumu söz konusu değil” dedi.