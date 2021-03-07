Tünel 54.8 milyon dolar daha yuttu

Geçiş garantili Avrasya Tüneli'nin bir yıllık bilançosu belli oldu. 2020 yılında 25 milyon 194 bin geçiş garantisi verilen tünelden geçen araç sayısı, 12 milyon 496 bin oldu. Garantinin yarısına bile ulaşılamadı. Günde 69 bin geçiş garantisi verildi ancak 12 ay boyunca bu rakam hiçbir zaman yakalanamadı.

Ayda 2 milyon 70 bin aracın geçeceği hesaplanan tünelde, aylık 1 milyon 608 bin aracın üzerine de çıkılamadı. Tünelden nisan ayında 176 bin, mayıs ayında ise sadece 372 bin araç geçti. Hazine, Avrasya Tüneli'ni işleten şirkete 2020 yılında geçmeyen 12 milyon 697 bin araç için 54 milyon 851 bin dolar (411 milyon TL) ödeyecek.

26 Aralık 2016'da açılan tünel için hedef hiçbir zaman tutmadı. Toplam 1.2 milyar dolara mal olan tünel, 20 yıl süreyle daha Türk-Güney Kore ortaklı ATAŞ şirketince işletilecek. CHP Zonguldak Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Üyesi Deniz Yavuzyılmaz SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

4 YILDA 155 MİLYON $

“2017'de tünelden geçmeyen araçlar için 38 milyon 804 bin dolar ödendi. 2018'de 31 milyon 412 bin dolar daha gitti. 2019'da ise 30 milyon 219 dolar ödendi. 2020 faturası da 54 milyon 851 bin dolar oldu. Böylelikle son 4 yılın bilançosu 155 milyon 286 bin dolara yükseldi. Tünel geçiş ücretine de bu yıl başında 10 lira zam yapıldı ve 36 liradan 46 liraya çıktı.”

İLKOKUL ÇOCUĞU BU HATAYI YAPMAZ

CHP Zonguldak Milletvekili Yavuzyılmaz, “Hazine'den çıkan para korkunç rakamlara ulaşıyor. Bu para halkın vergileri… ‘Virüs var onun için araç sayısı düştü' diye savunma yapıyorlar. 2017-2018'de virüs var mıydı, yine hedef tutmadı. Zafer Havalimanı'nda yüzde 99.5 oranında hedef sapmış. İlkokul öğrencisi bile daha iyi hesap yapar” dedi.