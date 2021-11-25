Uluslararası bankalardan Türkiye ekonomisine dair yeni uyarılar

Uluslararası bankalar JPMorgan, Goldman Sachs ve Deutsche Bank, Dolar/TL kurundaki sert dalgalanmaların ve liradaki tarihi kayıpların ardından ekonomiye dair kırılganlığın artacağı uyarılarında bulundu.

Sozcu.com.tr

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Uluslararası bankalar JPMorgan, Goldman Sachs ve Deutsche Bank, Merkez Bankası’nın faiz indiriminin ardından gelen Türk lirasındaki tarihi değer kayıpları sonrası yeni uyarılarda bulundu.

Bankalar tarafından yayımlanan raporlarda faiz indirimlerinin sürmesi halinde kayıpların süreceği uyarısında bulunuldu.

ABD merkezli banka JPMorgan araştırma raporunda, Türkiye’nin 2022’de büyümesinin yavaşlayacağını ve enflasyonun yüksek kalacağını söyledi.

FİYAT ARTIŞLARI SÜRECEK

Raporda, 2021’in geri kalanında enflasyonun yüzde 20 civarında seyretmesini bekleyen JP Morgan, Türk lirasındaki değer kaybının devam edeceğini belirterek, küresel emtia fiyatlarındaki artışla birlikte ithalat fiyatlarında keskin bir artış da yaşanacağı belirtildi.

JP Morgan ekonomistleri, Merkez Bankası’nın daha fazla faiz indirimi için fazla alanı olmadığını belirterek, temel göstergelere bakarak herhangi bir politika tahmini yapmanın çok zor olduğunu söyledi.

TCMB’nin politika faizini yüzde 15’in altına indirip indirmeyeceği konusunda şüphede olduğunu belirten banka, yurt içi yerleşiklerin portföy tercihlerindeki büyük değişiklikleri dikkate almadan faiz indiriminin mümkün olmayacağını söyledi.

GOLDMAN SACHS’DAN FAİZ TAHMİNİ GÜNCELLEMESİ

Goldman Sachs ise son raporunda, Türk Lirası'nın Eylül ayından beri baskı altında olduğu ve diğer gelişen ülke para birimlerinden önemli ölçüde düşük performans gösterdiği vurgulandı.

Raporda, kredi büyümesinde yalnızca sınırlı bir hızlanma ve dolarizasyonda son zamanlarda ufak bir toparlanma gözlendiği belirtildi. Buna ek olarak, borç çevirme oranlarının bugüne kadar pek değişmediği kaydedildi.

Banka ayrıca, TCMB'nin politika faizini 2022’nin ikinci çeyreğinde 600 baz puan artırarak yüzde 14’ten yüzde 20’ye çıkarmasını beklediklerini açıkladı.

ALMAN BANKA’DAN EKONOMİ ANALİZİ

Alman Deutsche Bank ise para politikasında herhangi bir değişiklik olmadığı sürece Türk lirasının değer kaybetmesini beklediklerini, döviz kurundaki artışın Türkiye ekonomisinde yapısal kırılganlıkları ortaya çıkarabileceğini belirtti.

Banka, Erdoğan’ın açıklamalarının hükümetin TL’deki değer kaybı ve yüksek enflasyon konusunda artık alarma geçmediğini gösterdiğini söyledi.

Raporda, Türk lirasındaki değer kaybının ve fiyatlardaki kur geçişkenliğinin manşet enflasyona etkisinin önümüzdeki altı ayda 3 puan olacağını belirtildi. Ayrıca Türkiye'nin gelecek yıl daha düşük bir büyüme rakamı yakalayacağını belirtti.

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