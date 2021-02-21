Vatandaş borca saplandı

Geçen yıl ekonomiyi canlandırmak için bireysel kredileri adeta patlatan hükümet bu yıl frene bastı ancak vatandaşın hanesine 867 milyar TL'lik devasa bir borç yükü yazıldı. Geçen yıl Türkiye'de milyonlarca kişi nakit ihtiyacı için bankalara koştu. Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan bireysel krediler yüzde 40 artarak 867 milyar TL oldu.

ŞIRNAK'TA KATLANDI

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi Aralık raporunu yayınladı. 2020'nin kredi riski fotoğrafını ortaya koyan rapora göre, bireysel kredi kullanan kişi sayısı bir yılda 2.1 milyon artarak 34 milyona ulaştı.

Kişi başına düşen ortalama kredi riski ise 6 bin TL artışla 25 bin 484 TL oldu. Şırnak, %73 ile son 12 ayda bireysel kredi bakiyesi en çok artan il oldu. Bu ili % 69.3 ile Hakkari, % 60.5 ile Muş takip etti. Kişi başına ortalama bireysel kredi (kredi kartı dahil) toplam bakiyesi en yüksek iller ise sırasıyla, Ankara, İzmir, Mersin oldu.