Yellen, ‘borç limiti’ çağrısını yineledi: Tarihi bir krizi tetikleyebilir

ABD Hazine Bakanı Yellen, yazdığı bir makalede kongreye yönelik borç limitini yükseltme çağrısını yineledi. Yellen, ülkenin temerrüde düşmesinin "tarihi bir mali krizi" tetikleyebileceğini belirtti.

Sozcu.com.tr

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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, kongreye ABD’nin borç limitini yükseltme veya askıya alma çağrısını yineledi. Yellen hükümetin Ekim ayında tahviller için gerekli karşılığının kalmayacağını ve temerrüde düşebileceğini söyledi. söyledi.

Yellen konu ile ilgili Wall Street Journal’a yazdığı “Kongre, borç limitini yükselt” başlıklı makalede, “Ekonomistler ve hazine yetkilileri arasında, borç limitinin yükseltilmemesinin yaygın bir ekonomik felakete yol açacağı yönünde bir fikir birliği var” dedi.

“HIZLI HAREKET ETMEK GEREK”

Yellen, “ABD’nin olası bir temerrüdü halihazırda süren halk sağlığı acil durumunun zararını artıracak tarihi bir mali krizi tetikleyebilir, ABD’yi durgunluğa sokar ve kalıcı olarak daha zayıf bir ulus hâline getirir” dedi.

Yellen, “Ne gecikme ne de temerrüt tolere edilemez” ve parlamenterlerin hızlı hareket etmesi gerektiğini belirtti.

MALİ DURUMU TEHLİKEYE ATAR

Yellen makalesinde şu ifadelere yer verdi:

“Hemen hemen diğer tüm ülkelerden daha ucuza borç alabiliriz ve temerrüde düşmek bu kıskanılacak mali durumu tehlikeye atar. Aynı zamanda, daha yüksek borçlanmanın maliyeti tüketicilere yükleneceğinden, Amerika, yaşamak için daha pahalı bir yer haline gelecektir. Mortgage ödemeleri, otomobil kredileri, kredi kartı faturaları – krediyle satın alınan her şey, temerrütten sonra daha maliyetli olacaktır.”

Kongre, ülkenin 28 trilyon dolarlık borç limitinin yükseltip yükseltmeyeceğine gelecek hafta oy verecek.

OLAĞANÜSTÜ ÖNLEMLER DEVREYE GİRMİŞTİ

ABD’de 2019’da hayata geçirilen yasayla askıya alınan yasal borç limitinin süresi 31 Temmuz 2021’de dolmuş ve 1 Ağustos itibariyle ABD’nin ödenmemiş borcu yasal sınıra ulaşmıştı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, borç limiti nedeniyle 2 Ağustos’tan itibaren olağanüstü önlemleri uygulamaya başlamıştı.

Hazine Bakanı, Kongre’ye hitaben yazdığı bir mektupta, bakanlığın bazı federal emeklilik ve sosyal yardım fonlarına yeni yatırımları duraklattığını belirtmişti.

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