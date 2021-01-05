Yerli imkan varken yurtdışından uçak kiralanacak

Vatandaş, pandemi nedeniyle daha da ağırlaşan zorlu ekonomik şartlarda hayatta kalmaya çalışırken, Orman Bakanlığı'nın açtığı ihalede yerli imkanlar varken yabancılar işaret edildi.

Orman Bakanlığı her yıl olduğu gibi bu yıl da yangınlarla havadan mücadele için ihale açtı. Kiralanacak 5 uçaktan 1 Haziran ile 31 Ekim tarihleri arasında hizmet alınacak. İhale 29 Ocak saat 11.00'de açık usülde yapılacak.

Ancak öyle bir şartname hazırlandı ki; elinde bakımları yapılmış 5 hazır uçak bulunan Türk Hava Kurumu geçtiğimiz yıl yapılan iki ihalede olduğu gibi bu yıl da kendi uçaklarıyla ihaleye katılamayacak.

THK'nın elindeki uçakların su tank kapasitesi 4 bin 900 litre. Hazırlanan teknik şartnamede, “Gövdesinde taşıyabileceği su tank kapasitesi 10 bin litre üzeri 3 adet, 5 bin litre üzeri 2 adet uçak” tarifi yapılıyor. THK'nın kapasite sorunu nedeniyle geçen yılki ihaleye katılamadığını bizzat Orman Genel Müdürü SÖZCÜ'ye açıklamıştı.

THK'NIN UÇAKLARI 2 YILDIR YATIYOR

30 yılı aşkın süre orman yangınlarına dünyayı kıskandıracak düzeyde başarıyla müdahale eden THK uçakları, kurumun yönetimindeki sorunlar nedeniyle, 2019 ve 2020 yıllarında hangara kapatıldı. Bu durum, yönetime AKP iktidarı tarafından Ekim 2019’da kayyum atanmasına rağmen değişmedi. THK’nın elinde bulunan ve kullanılamaz durumda olduğu iddia edilen 6 uçağın tüm bakımlarının yapıldığı ve uçuşa hazır olduğu, kurumun yönetimine atanan Kayyum Heyeti Başkanı, AKP’li eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Cenap Aşçı tarafından açıklanmıştı.

YİNE RUS UÇAKLARI GELEBİLİR

Sektörü yakından izleyen kaynaklara göre geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Ruslar'ın, Be-200 uçaklarıyla 10 bin litre kapasiteli 3 uçak için açılan ihaleyi almalarına kesin gözüyle bakılıyor. Be-200 uçaklarını Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya’da beğenmiş, Bakan Pakdemirli bizzat test etmiş ve Rus uçaklarının Türkiye'de uçabilmesi için mevzuat değiştirilmişti.

GEÇEN YIL KİRALANAN BİR UÇAĞIN GÜNLÜK KİRASI 350 BİN LİRAYDI

Türkiye, geçtiğimiz yıl kiralanan iki Rus uçağına 120 gün için 84 milyon lira ödemişti. Bir uçağın günlük kirası 350 bin liraya gelmişti. Bu yıl kiralanacak uçaklar ihale şartnamesine göre 153 gün için kiralanacak. Kaba bir hesapla geçtiğimiz yılki rakamlardan dahi olsa 5 uçağa ödenecek para 200 milyon lirayı aşacak. Dövizdeki artış hesaba katıldığında rakam 300 milyona kadar çıkabilecek.

YILLARCA BAŞARIYLA KULLANILDI

THK’nın sahip olduğu 9 adet Canadair CL-215 uçağının 6’sı tüm bakımları yapılmış vaziyette Etimesgut’taki hangarda bekletiliyor. THK, CL-215 uçaklarıyla, gerek yurt içinde gerek yurtdışında çok başarılı operasyonlar gerçekleştirdi.

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