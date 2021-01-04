Yılın ilk iki gününde tam 86 otel satışa çıkartıldı

Gayrimenkul satışı yapılan internet sitelerinde satışa çıkarılan turistik tesis ve otel sayısı 2 bine yaklaştı. Yeni yılın ilk iki gününde sadece bir internet sitesinde (sahibinden.com) satışa çıkarılan otel sayısı 86 oldu. Antalya ile İstanbul otel satış sayısında liderliği ellerinde tutarken, Türkiye'nin her yerinde 5 yıldızlısından butik oteline binlerce otel satışa çıkarıldı.

Ege Turistik ve İşletmeler Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, sektörde yaşanan paniği “Bu gidişle 2021 yılının sonunu göremem, hiç olmazsa malımın bir kısmını kurtarayım kaygısıyla hareket ediliyor. Bankalara kaptırmaktansa ben satayım deniliyor” sözleriyle dile getirdi.

İşler, en ağır yükü omuzlarında hisseden sektörün acilen özel hibe ve desteklere ihtiyacı olduğunu söyledi.

“DEVLET ZARARA NEDEN ORTAK DEĞİL”

Yıllarca devletin bu sektörden destek aldığını belirten Mehmet İşler, “Kazancımıza ortak oldu. Sermayeyi arttırdık, ona da ortak oldu. Şimdi ortada bir zarar varken neden ortak olmuyor? Zararı tek başına sektörün omuzlarına yüklüyor” dedi.