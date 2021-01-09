Zordaki çiftçiler icraya düşerken Cano’ya 2 milyon lira gitti

Türkiye'nin dört bir yanında borçlarından dolayı çiftçilerin traktörlerine, tarlalarına, hayvanlarına haciz gelirken, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tanıtım için dijital medya, televizyon ve radyolara 2 milyon 200 bin liralık reklam verdi. Bakanlık kampanya kapsamında, ‘Cano' isimli bir çizgi karakter de oluşturdu.

‘PELERİNLİ KAHRAMAN'

Bakanlığın, ‘Gıdanı Koru Kampanyası'nın tanıtımı amacıyla dijital medya ve TV-Radyo reklam filmi yayınlattırılması hizmet alımı için 7 Aralık'ta ihale ilanı yayınlandı. İhale doğal afetlerde ve acil durumlarda uygulanan ‘pazarlık' yöntemiyle yapıldı. İhaleye tek geçerli teklifi veren Desibel Ajans oldu ve ajansla 2 milyon 20 bin TL'lik sözleşme imzalandı.Bakanlık kampanya kapsamında ‘Cano' isimli bir de maskot oluşturdu. Cano, bakanlığın reklam filmlerindeki yüzü oldu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çizgi karekteri Cano'yu “Cano, pelerinli bir kurtarıcı, dinamik bir arkadaşımız” diyerek tanıttı.

“Cano gıdalarımızın çöpe gitmemesi ve kayba uğramaması için bu kampanya boyunca bizlerle birlikte olacak” diyen Pakdemirli, “Onu her yerde görebileceksiniz. Gıda kayıp ve israfı ile mücadelede toplumun her kesimini kapsayan bir kampanya yürütmek amacıyla, kamu-sivil toplum ve özel sektör birlikteliğini sağlamak istiyoruz” demişti.

HEPİMİZİN YAPACAĞI BİR ŞEYLER VAR

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hazırladığı sitede Cano, dünyadaki gıda kaybı ve israfının dörte biri önlenebilirse, sadece gıdanın çöpe gitmesini önlemiş olmakla kalmaz aynı zamanda 821 milyon aç insanı da beslemiş olacağımız bilgisini veriyor. Cano şöyle diyor: “İyi haber şu ki, herkes yemek yiyor bu sebeple hepimizin yapacağı bir şey var.”