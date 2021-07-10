Çekmeköy’deki askeri araziye rezidans ve AVM izni

Askeri kışlaların şehir dışına taşınması ile birlikte “yeşil alan” olarak kalacağı yönünde yapılan açıklamalara rağmen askeri araziler parsel parsel imara açılmaya devam ediyor.

2017 yılından beri bölüm bölüm imara açılan Çekmeköy Kışlası'nın 458, 459 ve 460 sayılı parsellerini kapsayan yaklaşık 860 bin metrekarelik kısmı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeni plan hazırladı. Plan açıklama raporunda yer alan bilgilere göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı arasında Çekmeköy Taşdelen Mahallesi'ndeki 458, 459 ve 460 sayılı parsellerin değerlendirilmesi için protokol imzalandı.

Protokole konu olan yaklaşık 860 bin metrekarelik alan 2020 yılının kasım ayında bakanlık tarafından “rezerv yapı alanı” yani yeni konut alanı ilan edildi. Buna göre hazırlanan planlar da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanarak askıya çıkarıldı.

ÇEVRE DÜZENİ PLANI DELİNDİ

Önce 1/100 binlik Çevre Düzeni Planı'ndaki “askeri alan, askeri güvenlik bölgesi ve jeolojik açıdan yerleşime sakıncalı alan” fonksiyonu iptal edilerek “Havza içi rehabilite edilecek alan” fonksiyonu verildi. Alt ölçekli planlarda da eski askeri alanındaki yapılaşma koşulları belirlendi. Plan açıklama raporunda alanın işlevini yitirmiş askeri alanda kaldığı belirtilerek plan çalışmasıyla gelişme konut, ticaret, cami, eğitim alanları, park, idari hizmet alanı, sosyal tesis fonksiyonları verildiği kaydedildi. Alanda 7 bin kişilik nüfus öngörüldü.

355 BİN METREKAREYE KONUT VE TİCARİ BİRİM

860 bin metrekarelik eski askeri alanın 355 bin 881 metrekaresi konut ve ticari birimler için ayrıldı. “Gelişme konut alanı” olarak tanımlanan bölgeye 3 katlı yapılar inşa edilecek. “Ticaret+konut” olarak ayrılan alanlara da yapılacak binaların yüksekliği 4 kat ile 7 kat arasında değişiyor. “Ticaret+ konut” alanlarına AVM, otel ve rezidans yapılabilecek. İnşaat hakkı da en düşük 0.25, en yüksek 1.60 olarak belirlendi.

114 BİN METREKARELİK ALAN AĞAÇLANDIRILACAK

Planlama alanının 503 bin metrekaresi; okul, hastane, cami, idari hizmet alanı, yol, sosyal tesis, park gibi fonksiyonları kapsayan donatı alanları için ayrıldı. Park için 19 bin metrekare, pasif yeşil alan için 12 bin metrekare ayrılırken, 114 bin metrekarelik alanın da ağaçlandırılması planlandı. 118 bin metrekarelik ormanlık alanın da korunmasına karar verildi. Alanın tamamı Ömerli Barajı Havzası uzun mesafeli koruma kuşağında bulunuyor.

EMLAK KONUT ALMIŞTI: 3.1 MİLYAR DEĞER BİÇİLDİ

Emlak Konut GYO, 24 Mart’ta Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimde plan değişikliğine konu olan Çekmeköy Taşdelen Mahallesi’ndeki 458, 459 ve 460 parsel sayılı taşınmazların 312 bin 429 metrekarelik kısmının toplam 937 milyon 289 bin 310 TL bedel üzerinden satın alınmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ek protokol imzalandığını açıklamıştı. Emlak Konut’un satın aldığı parseller için yaptırdığı değerleme raporunda projenin tamamlanması durumunda bugünkü toplam değeri 3 milyar 157 milyon 712 bin lira olarak hesaplanmıştı.

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