Dünyanın en büyük yatı milyon euroluk daireler sunuyor

Somnio isimli yat, Abu Dabi kraliyet ailesine ait olan ve uzunluğuyla dikkat çeken Azzam’dan 40 metre daha uzun olacak. Projeye, cilt bakım şirketi olan Private Formula International’ı kuran ve şu anda sürdürülebilir bir teknoloji grubu olan Somnio Global’ı yöneten ABD’li milyoner Carl Le Souef öncülük ediyor.

Somnio, Latince’de rüya görmek anlamına geliyor. Somnio’yu hem uzunluk hem de hacim olarak dünyanın en büyük yatı olarak konumlandıran proje yöneticileri bu adın Somnio’yu tanımladıklarına inanıyorlar.

ÖZEL ŞARAP MAHZENİ, ÖZENLE SEÇİLMİŞ BİR ROTA

Somnio’daki dairelerin maliyeti yaklaşık 9,5 milyon euro kadar ve sahipleri toplu olarak yıllık bir seyahat programına karar verecek. Yatta 10.000 şişe kapasiteli bir şarap mahzeni ve bir plaj kulübü yer alacak.

Somnio’da sadece 39 daire alıcısına özel özenle seçilmiş destinasyonlardan oluşan ve hiç bitmeyen bir küresel güzergah sunuluyor.

Yolcu gemileri, corona virüsü salgınıyla beraber Mart 2020’de tamamen kapanmaya zorlandı. Özellikle sağlık yetkililerinin kruvaziyer şirketlerinin operasyonlarını sürdürmeleri için katı şartlar belirlediği ABD’de, yeniden faaliyete geçme konusunda hükümetlerle uzun süren müzakereler gerçekleşti ve gemiler uluslararası güzergahlara yelken açmaya daha yeni başladı.

Dünyanın en büyük kruvaziyer gemisi operatörü Carnival, mayıs ayının sonuna kadar üç ay boyunca 2 milyar dolarlık net zarar bildirmişti.

Konut gemileri, Norveçli denizcilik devi Knut Kloster’ın, insanların tatil amaçlı kiralayabilecekleri gibi, gemide daire sahibi oldukları bir gemi inşa eden ilk şirket olan ResidenSea’yi piyasaya sürdüğü 2002’den beri kruvaziyer pazarının bir özelliği oldu.

Bağımsız bir kruvaziyer endüstrisi analisti olan Tony Peisley, ResidenSea’nin başlangıçta 10 gemi inşa etmeyi amaçlamasına rağmen, yalnızca The World’ün bittiğini söyledi. Gemide 165 daire bulunuyor ve çatı katları yaklaşık 20 milyon euroya satılıyor.

Uzman süper yat medya şirketi BOAT International’a göre, özel yat satışları, pandemi boyunca istikrarlı bir büyümenin ardından 68 teknenin satılmasıyla mayıs ayında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.