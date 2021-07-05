İşte herkesin merak ettiği Yazlık Saray

‘Yazlık saray’ olarak bilinen Muğla’nın Marmaris ilçesindeki Okluk Devlet Konuk Evi’nin üzerindeki sır perdesi aralandı.

Cumhurbaşkanlığı bütçesinden 2018 – 2021 yılları arasında 640 milyon lira harcanarak inşa edilen projenin mimarı Şefik Birkiye görselleri web sitesinden paylaştı.

Muğla’nın Marmaris ilçesi Okluk Koyu’ndaki 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal’ın yaz tatillerini geçirdiği mütevazi konut yıkılarak yerine inşa edilen Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi 92 dönümlük arazi üzerine kuruldu.

Farklı büyüklükte 5 yapının yer aldığı Yazlık Saray’ın hemen yakınında ise üç bloktan personel lojmanları inşa edilirken 10 bin 966 metrekarelik dolgu alanı ise özel kum ve çakılla doldurulup plaj haline getirildi.

Plaj içerisinde güneşlenme ve dinlenme amaçlı bungalovlar yer alıyor. Bungalovların ucunda ise denize girmek için iskeleler bulunuyor.

Rönesans tarafından yapımı üstlenen projenin inşaatı büyük bir gizlilik içerisinde tamamlanmıştı.

Kamuoyuna 300 odalı olduğu bilgisi yansıyan Yazlık Saray’da dinlenme alanları da bulunuyor.

Yazlık Saray’da bugüne kadar bazı devlet başkanlarının misafir olarak kaldığı biliniyor. Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile Azerbaycan Cuhurbaşkanı İlhan Aliyev’i Marmaris’te ağırlamıştı.



SON DÖNEMİN GÖZDESİ

Mimar Şefik Birkiye, Ankara'da inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin mimarı olarak ismini Türkiye'de duyurdu. Başta Taksim Camii olmak üzere 7 caminin tasarımını yapan Birkiye, Marmaris'teki Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Emlak Konut GYO'nun Halkalı'daki Bizim Mahalle projesi ile İstanbul Finans Merkezi'nde inşa edilen Merkez Bankası binasına imzasını attı.

BÖYLEYDİ BÖYLE OLDU

İçerisinde üç adet helikopter pistinin de yer aldığı Okluk Devlet Konuk Evi’nin bulunduğu bölgenin eski hali ise şöyleydi:

Okluk Koyu’ndaki Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin son hali ise böyle: