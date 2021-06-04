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1700 kişinin öldürüldüğü katliamın faili Bolu’da yakalandı

Interpol tarafından aranan, Irak'ta 1700 kişinin öldürüldüğü 'Spyker' katliamının faillerinden, IŞİD'li terörist Arkan Taha Ahmad, Bolu'da şafak operasyonuyla yakalandı.

Güncellenme: 12:56, 04/06/2021
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Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD terör örgütü içinde faaliyetlerde bulunan ve Interpol tarafından aranan, Irak uyruklu terörist Arkan Taha Ahmadın Bolu’da yaşadığını tespit etti. Ekipler, Ahmad’ın kaldığı, Tabaklar Mahallesi Şenel Sokak’taki eve şafak operasyonu düzenledi. Sokak kapatılarak, geniş güvenlik önlemleriyle operasyon gerçekleştirildi. Evde yakalanan Ahmad, gözaltına alındı.

Kırmızı bültenle aranan ve hakkında IŞİD terör örgütünün 1700 kişinin öldürüldüğü Irak Tıkrit’teki ‘Spyker’ katliamına katıldığı suçlamasıyla tutuklanma kararı bulunan Arkan Taha Ahmad, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

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Yayınlanma Tarihi:12:43,