2 gündür alev alev yanıyor: Söndürülemiyor

2 gün önce sabah saatlerinde Mersin’in Aydıncık ilçesi Pembecik Mahallesinde çıkan orman yangını devam ediyor. 2 gündür hem havadan hem de karadan müdahale edilen yangın halen tam olarak kontrol altına alınamadı.

Bugünde sabahın ilk saatleriyle birçok ilden gelen arozöz ve 850 personel yangına karadan müdahale ederken, havadan da helikopterler çalışmalarını sürdürüyor. Yangın dolayısıyla bölgede yoğun bir duman bulutu oluşurken, görüş mesafesi sıfıra kadar düştü.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’de helikopter ile bölgede incelemelerde bulunacak.(DHA)