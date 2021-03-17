2 temizlik işçisi için 1003 kişi başvurdu

Adalet Bakanlığı Taşra Teşkilatında görev yapmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere İŞKUR aracılığıyla sürekli işçi olarak bin 287 temizlik görevlisi almak için ilan verdi.

İlana en az ilköğretim okulu mezunu kişilerin başvuru yapabileceği ve asgari ücret ödeneceği de belirtildi.

BAŞVURU YAPAN 231 KİŞİ LİSANS VE ÖN LİSANS MEZUNU

4 Mart tarihinde başlayan ve 8 Mart’ta biten ilanda Bayburt Adliyesi’ne de 2 temizlik işçisinin alınacağı yer aldı. 81 bin 910 nüfuslu ilde 2 kişinin alınacağı iş için internet üzerinden İŞKUR’a toplam 1003 kişi başvuru yaptı. Başvuru yapanların arasında ise 231 kişinin lisans ve ön lisans mezunu olması dikkat çekti.

ÖNCE KURA SONRA MÜLAKAT

Ayrıca ilanda yer alan bilgilere göre, İŞKUR tarafından gönderilen listelerde yer alan adaylar arasından, 17 Mart’ta Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü toplantı salonunda noter huzurunda kura çekimi yapılacağı, adayların kura çekimine corona nedeniyle katılamayacağını ancak internetten canlı olarak izleyebilecekleri belirtildi.

Kura ile başvuru sahipleri arasından açık iş sayısının 4 katı asıl ve aynı sayıda yedek aday belirleneceğini açıklanırken, kurada isimleri çıkan kişilerin Adalet komisyonlarınca yapılacak inceleme neticesinde sözlü sınava katılacakları açıklandı.