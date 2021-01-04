20 eski AKP’li rektör yapıldı!

Ali Ekber ERTÜRK Deniz AYHAN

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne AKP adayı Prof. Melih Bulu'nun atanmasıyla birlikte, üniversitelerde AKP ağırlığı belirginleşti. 9 eski AKP'li vekil rektör oldu. Bunun yanı sıra, milletvekili ve belediye başkan aday adayı da rektör olarak atandı. Boğaziçi'nin önceki rektörü de AKP'li vekil Emine Nur Günay'ın kardeşi Mehmed Özkan'dı. 2017'de Ege Üniversitesi Rektörlüğü'ne AKP eski vekil Prof. Necdet Budak atanmıştı. Aynı yıl, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne ise AKP Terme belediye başkanı adayı Mustafa Alişarlı getirildi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne AKP eski Milletvekili Cevdet Erdöl atanmıştı. AKP eski Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar ise halen 9 Eylül Üniversitesi Rektörlüğü görevinde bulunuyor.

KARDEŞLER VE EŞLER

2018'de Yalova Üniversitesi Rektörü olan Suat Cebeci, AKP Sakarya Milletvekili aday adayıydı. Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü'ne AKP Milletvekilli ise Öznur Çalık'ın kız kardeşi Aysun Bay Karabulut atandı. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğüne getirilen Cem Zorlu da AKP Konya eski milletvekiliydi. Kars Kafkas Üniversitesi atanan Hüsnü Kapu da AKP'den Kars milletvekili aday adayı olmuştu.

AKP eski Milletvekili Vural Kavuncu halen Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü görevini sürdürüyor. 2019'da Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne getirilen Hamdullah Şevli de, AKP vekil adayıydı. AKP eski Milletvekili Necdet Ünüvar, 2020'de Ankara Üniversitesi rektörlüğüne atandı. AKP Kayseri eski Milletvekili Havva Talay Çalış'ın eşi Mustafa Çalış da 2018'de Kayseri Erciyes Üniversitesi rektörü olmuştu. AKP Ankara eski Milletvekili Aşkın Asan, Avrasya Üniversitesi'ne, AKP Şanlıurfa eski Milletvekili Mazhar Bağlı Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi'nde rektör oldu. 2007'de AKP'nin Milletvekili aday adayı Ömer Çomaklı, Atatürk Üniversitesi'nde rektörlük görevine devam ediyor.

Kavala'nın eşine ‘saygı' sunması tartışma yarattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanan, 2015'te AKP'den 1.bölge milletvekili aday adayı olmasıyla tartışmaların odağındaki Prof. Dr. Melih Bulu ilk yazılı açıklamasını yaptı. Bulu gelen tepkiler üzerine “Boğaziçi'nin taraf olmadığı problemlere malzeme yapılması en çok Boğaziçi'ne zarar verir. Unutmayalım ki hepimiz aynı gemideyiz” görüşünü savundu.

Bulu, mektubunda kendisini atayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Bulu akademisyenleri de unutmadı ve “Bir Boğaziçili olarak üzerimde emeği olan başta Güven Alpay, Deniz Gökçe, Muzaffer Bodur, Hayat Kabasakal, Mustafa Diler, Özer Ertuna, Refik Erzan, Ayşe Buğra, Ayşegül Toker, Cem Bahar ve Taner Bilgiç olmak üzere bugünlere gelmemde emeği olan bütün hocalarımı da saygıyla selamlıyorum” ifadesini kullandı. Bu listede tutuklu bulunan insan hakları savunucusu Osman Kavala'nın, Boğaziçi'nde akademisyen olan eşi Ayşe Buğra'nın olması tartışma yarattı. Tarihçi-çevirmen Saadet Özen, Erdoğan'ın atadığı ve ilk açıklamasında Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşe Buğra'ya teşekkür eden Prof. Dr. Melih Bulu'ya, “Mektubunuzda teşekkür ettiğiniz Ayşe Buğra'nın eşi Osman Kavala'nın durumu hakkında ne düşünüyorsunuz?” diye sordu.

MANİDAR SORU

Özen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hani aynı gemideyiz, demişsiniz ya, Ayşe Buğra'ya da bunu söyleyebilecek misiniz?” düşüncesini dile getirdi. Bu paylaşım binlerce kişi tarafından beğenildi. Bilim insanı Ergin Koçyıldırım ise Twitter'dan, Melih Bulu'nun yazısı için “Merhaba poğaçacı” diye yazdı ve yeni rektörün açıklamasını paylaştı. AKP'li Melih Bulu'nun üniversiteye rektör olarak atanması birçok kesim tarafından eleştirildi…