36 milyon dolarlık dolandırıcılıkta ‘ev hapsi’ kararı

İstanbul'da Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonla sonuçlanan olay, İsveçli bir firma temsilcisince emniyete yapılan bir başvuru ile ortaya çıktı. İddiaya göre İsveçli firma, Tekirdağ merkezli bir şirketten 36 milyon dolarlık bakır almak için anlaşma yaptı.

Anlaşmaya göre, şirket 36 milyonluk bakır külçeleri 24 konteynerle Ambarlı Limanı'ndan gemiyle Çin'e gönderecekti. Gemi yola çıkınca da bakırların parası ödenecekti.

KAPAKLAR AÇILINCA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Geçtiğimiz aylarda yaşanan olayda, bakır külçelerin yüklendiği 24 konteyner gemiyle Çin’e doğru yola çıktı. İsveçli firma bakır külçelere karşılık 36 milyon dolar ödeme yaptı. Ancak konteyner kapakları açılınca, büyük bir şok yaşandı. Bakır külçe bekleyen firma çalışanları bakır renkli kaldırım taşları ve bordürle karşılaştı.

İddiaya göre, konteynerler Ambarlı’dan gemiye yüklenmeden önce, kapaklarındaki mühürler sökülmüştü. Bakır külçeler alınarak yerine çoğu bakır rengine boyanmış kaldırım taşları konulmuştu.

14 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Mali polis tarafından yapılan araştırmalarda, ihracat yapan firmanın Tekirdağ’daki bir şirketten kaldırım taşı satın aldığı belirlendi. Araştırmaların ardından şirket yöneticilerinin de aralarında bulunduğu şüphelilere operasyon düzenlendi. Baskında 14 şüpheli gözaltına alındı.

11 ŞÜPHELİYE EV HAPSİ

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Nitelikli Dolandırıcılık”, “Resmi Belgede Sahtecilik”, “Özel Belgede Sahtecilik” konuları iddiasıyla adliyeye gönderildi. Şüphelilerden 11'i hakkında ev hapsi kararı çıkarken, 3 şüpheli serbest bırakıldı.