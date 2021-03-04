9 şehit için başsağlığı mesajları

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 9 asker şehit oldu.

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55’te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25’te irtibat kesildi.

Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edildi. Helikopterde bulunan askerlerden 9’un şehit oldu, 4'ü ise yaralandı.

KORGENERAL OSMAN ERBAŞ DA ŞEHİT OLDU

Şehit olan askerlerden birinin Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş olduğu öğrenildi. Korgeneral Erbaş, yaklaşık 5 yıldır 8. Kolordu Komutanlığını yürütüyordu.

BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

9 askerin şehit olduğu haberinin ardından başsağlığı mesajları paylaşıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Bitlis'ten gelen acı haberle yüreğimiz dağlandı. Askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Bitlis Tatvan’da askerî helikopterin düşmesi sonucu şehit olan kahraman evlatlarımıza Yüce Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun…

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Bitlis'te meydana gelen askeri helikopter kazasını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Kazada hayatını kaybeden 9 şehidimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: Milletimizin başı sağ olsun! Tatvan'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifa diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Bingöl’den gelen acı haberle yüreğimize ateş düştü. Bingöl’den Tatvan’a gitmekte olan askeri helikopterimizin düşmesi sonucu şehit düşen kahraman evlatlarımızın her birine Allah’tan rahmet diliyor, acılı ailelerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağolsun.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici: Bitlis’te KKK ait askeri helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden dokuz şehidimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Ülkemize ve milletimize büyük geçmiş olsun.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik: Bitlis'ten Tatvan'a giden askeri helikopterin kazaya uğraması sonucu 9 kahraman askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı. Milletimizin ve Kahraman Silahlı Kuvvetlerimizin başı sağolsun. Şehitlerimize rahmet olsun. Yaralılarımıza acil şifa diliyoruz.

AKP Grup Başkanı Naci Bostancı: Acımız büyük. Allah’tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağolsun.

Milliyetçi Hareket Partisi: Bitlis Tatvan bölgesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 9 askerimiz Şehit, 4 askerimiz yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Yine yüreklerimiz yandı. Bitlis’te askeri helikopterimizin düşmesi sonucu 9 askerimizin şehit düştüğünü derin bir üzüntüyle öğrendim. Şehit olan Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize ise acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: Bitlis'te düşen askeri helikopterde şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Milletimizin başı sağolsun.