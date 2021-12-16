900 bin Suriyeli oy kullanmaları için Türk vatandaşlığına alındı

Seçim için Suriyelilerin hızlıca vatandaş yapıldığını söyleyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ “Suriyelilerin 10 yıl oy kullanmaması için yasa teklifi vereceğiz” dedi.

Saygı ÖZTÜRK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ülkemizde bulunan Suriyeli ve diğer yabancı ülke vatandaşlarının ülkelerine dönmeleri için çalışmalar başlatacaklarını söyledi. Özdağ, erken seçim tartışmaları sürerken “900 bin Suriyeli oy kullanmaları için Türk vatandaşlığına alındı” dedi. “İktidar Türk milletinin var olma iradesini adeta planlı bir şekilde kırmak istiyorlar” diyen Özdağ, Danimarka'nın, iltica hakkı verdiği Suriyeli sığınmacıları geri yolladığını aktardı ve şunları söyledi: “Türkiye'nin geçici koruma altında sığınmacı hakkı verdiği insanları yollayamaması için uluslararası hukuk açısından hiçbir engel yok. Kim ‘Türkiye sığınmacıları yollayamaz' diyorsa, yalan söylüyor. Türkiye'nin verdiği geçici sığınma statüsü Suriye' de iç savaş sürdüğü sürece geçerlidir.”

SEÇİMLERİ ETKİLİYORLAR

“900 bin Suriyeliye vatandaşlık verildiğini biliyoruz. AKP, seçim sonuçlarını etkilemek için bu rakamı daha yukarı aldırmaya çalışıyor” diyen Ümit Özdağ iddiasını şöyle sürdürdü: “Erdoğan hızlıca vatandaşlık veriyor. Zafer Partisi olarak gelecek hafta TMBB'ye sunacağımız yasa teklifinde vatandaşlık verilenlere, hangi ulustan olursa olsun 10 sene süreyle oy kullanama hakkı verilmemesini isteyeceğiz. 2023 seçimlerinden sonra bu vatandaşlıkların tamamını kanunluğa uygunluk açısından denetleyeceğiz. Erdoğan'ın kafasında başka bir proje daha var. Suriye'nin kuzeyinde Türk ordusunun kontrol ettiği bölgelerde, uluslararası konjonktür ve pazarlıklar izin verirse bölgeyi Hatay gibi ilhak etmek istiyor.” “Siz, Suriyelileri nasıl göndereceksiniz?” sorusunu ise Ümit Özdağ şöyle cevaplandırdı: “Planlamayı yaptık. Önce Türkiye, İran ve Rusya arasında yapılan, Birleşmiş Milletler'e (BM) bildirilen bir anlaşma var: Suriyeli sığınmacıların ülkelerine döndükleri zaman hangi köyden, İlden, adresten geldiyse o adrese dönmeleri kabul ediliyor. Bu anlaşmayı esas alarak Şam'la görüşüp Suriyelilerin geri dönüş süreci için anlaşacağız”.

OHAL'den bahsetmek ‘sistem çöktü' demektir

Ekonomik sıkıntılar gerekçe gösterilerek OHAL ilan edilmesine ilişkin ise Özdağ “OHAL'den bahsetmek Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin çöktüğünün ilanıdır” dedi ve ekledi: “Bunlar Erdoğan'ın Türkiye'yi yönetme potansiyeli ve yeteneğinin sona erdiğini göstermektedir. Esasen artık bürokrasi, gelen talimatları ihtiyatla karşılamakta ve her gelen emre itaat etmemektedir. AKP'nin yönetici kadroları arasında büyük bir panik başlamıştır. AKP Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, ‘Erdoğan 2023'de Cumhurbaşkanı olmazsa hep beraber kül oluruz' derken bu korkuyu açıklamaktadır. Bu açıklama akla şu soruyu getirmektedir? Hangi suçu işlediniz de bu kadar korkuyorsunuz? Özetle Türkiye artık saray rejimini aşmak zorundadır. Ancak, bunu barış içerisinde ve AKP sonrasında Türkiye'yi yönetebilecek ehil kadrolarla gerçekleştirmelidir.”

YER ALMAYACAĞIZ

Cumhur ve Millet ittifakları içinde yer almayacaklarını anlatan Özdağ, “Bizim şu anda düşündüğümüz seçime girmek için çalışmalarımızı tamamlamak, milli muhalefeti bir araya getirecek bir çizgiyi temsil etmek. Şu anda sivil toplum kuruluşu, parti, kişi var. Atatürk, cumhuriyetin felsefesi, sığınmacıların dönmesi konusunda bizimle aynı çizgideler olan ama bu konuda henüz aktif bir çalışma içinde olmayan kitleler var” dedi.