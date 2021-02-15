ABD, Suriye’deki kirli planını devreye soktu

ABD'nin Ortadoğu masasına terör örgütü YPG destekçisi Brett McGurk'u atayan, Savunma Bakanlığı'nın başına da YPG'yi silahlandıran Lloyd Austin'i getiren Biden yönetimi, terör örgütü PKK/YPG ve diğer muhalif grupların buluştuğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile masaya oturacak. ABD Dışişleri Bakanlığı heyetinin bölgeden elini çekmediğini belirten Türkçe Konuşan Ülkeler Gazetecileri Derneği Genel Başkanı Güngör Yavuzaslan, SÖZCÜ'ye şunları anlattı:

“Kuzeydoğu Suriye'deki Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) ve terör örgütü YPG temsilcileri bir araya geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı temsilcisi David Brownstein ve ekibi iki tarafı müzakereleri sürdürmeye çağırdı. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir heyet Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YGP/SDG/PKK ile Barzani'ye yakın Suriye Kürt Ulusal Konseyi'nin (ENSK) siyasi entegrasyonunu geliştirmek, ABD'nin etkisini ve himayesini göstermek üzere tekrar Suriye'nin kuzeydoğusuna gitti.”

Geçen yıl, PKK/PYD'ye bağlı terör unsurlarının, Barzani'ye bağlı ENKS siyasi ofislerini yakıp, yöneticilerini tutuklandığını hatırlatan Yavuzaslan, tarafların yaşananları geride bırakıp ABD'nin isteğiyle masaya oturduğunu belirtti. Yavuzaslan'ın verdiği bilgiye göre bölgede şekillendirilmek istenen plan aşama aşama şöyle:

■ Suriye'deki dağınık Kürt yapılarının SDG adı altında birleştirilmesi.

■ Fırat'ın doğusundaki petrol-doğal ve tarım ürünleri ile su kaynaklarının kontrolünün sağlanması.

■ SDG adı altında siyasi, askeri, ekonomik, idari entegrasyon, sağlanması ve “Bölgesel Yönetime” geçilmesi.

■ Suriye için bölgesel yönetimin tanımlanması ve Şam idaresine kabul ettirilerek meşrulaştırılması

■ ABD-Fransa kontrolündeki Fırat'ın doğusundaki tüm silahlı unsurların tek çatı altında toplanması .

■ Irak'ın kuzeyinde bulunan Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin himaye ettiği 6-7 bin ENKS Peşmergesinin, Irak'tan Suriye kuzeyine gönderilmesi.

■ ABD-YPG kontrolündeki DEAŞ'lılar “Arap Gücü” adı altında DSG içinde yer alması.

■ Suriye kuzeyinde ve Irak'ın Sincar aksı ile YPG-PKK koridorunun kalıcı hale getirilmesi.