Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

‘Açık havada maske takmak zorunlu değil’ dedi, polisi çileden çıkardı

Corona virüsü tablosunda turuncuya boyanan Bursa'da şehrin merkezinde maskesiz yürüdüğü için kendisini uyaran polise direnen genç kadının, "açık havada maske takmak zorunlu değil" iddiası herkesi şok etti. Sadece Türkiye'de 29 bin kişinin ölümüne sebep olan virüsü yok sayan kadının, "Ben kör değilim, ölümcül virüs yok. Korkmuyorum, gerekirse de ölürüm" sözleri polisi çileden çıkartsa da sabırlı tavrıyla polisler bir çok vatandaşın takdirini topladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 19:00, 09/03/2021
HaberlerGündem

Merkez Osmangazi ilçesindeki Kent Meydanından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na doğru maskesiz yürüyen genç kadını uygulama sırasında fark eden trafik polisleri onu durdurup maske takmasını istedi.

“Kimse bana maske taktıramaz, burası açık hava, açık havada maske takmak zorunlu değil” diyerek polis memurlarına bağırmaya başlayan genç kadın çevredeki vatandaşları şaşırttı.

Polisler böyle bir kararın olmadığını söylese de, oralı olmayan kadın bağırmaya devam etti. Polis ekiplerine “Gücünüz bana yetiyor değil mi?” diyerek direnen genç kadın “Ben kör değilim, ölümcül virüs yok, ben korkmuyorum gerekirse de ölürüm” diyerek bir anda herkesin tepkisini üzerine çekti.

Vatandaşların olay yerine toplanması üzerine polisler genç kadını polis otosuna bindirdi ve maske takmadığı için 392 lira cezai işlem uyguladı. (İHA)

İlginizi Çekebilirİstanbul'un en büyük corona test laboratuvarı: Günde 10 bin testİstanbul'un en büyük corona test laboratuvarı: Günde 10 bin testİlginizi ÇekebilirÖzlem Türeci'den corona aşısı mesajı: Üretilmesinin sebebi...Özlem Türeci'den corona aşısı mesajı: Üretilmesinin sebebi...İlginizi ÇekebilirValiden corona virüsü uyarısı: Lütfen kendi polisiniz olunValiden corona virüsü uyarısı: Lütfen kendi polisiniz olun
15 Temmuz Bursa Corona demokrasi istanbul Kadın Kocaeli Osmangazi Polis Sağlık trafik Türkiye uygulama
Yayınlanma Tarihi:18:59,