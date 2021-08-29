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Akar’dan Yunanistan’a sert sözler

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın deniz ve hava sahalarındaki politikalarını sert bir dille eleştirdi.

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Akar’dan Yunanistan’a sert sözler

Bakan Akar açıklamasında şu ifadeleri kullandı; Yunanistan’ın yayılmacı tutum ve yaklaşımlar ve provokatif davranışlarla bir yere varamayacağını, bu politikaların matematikten, akıldan, izandan uzak olduğunu, boş hayal peşinde koşmaktan başka bir anlama gelmediğini görmesi lazım. Eşi benzeri olmayan iddialarla hem deniz hem hava sahalarının tamamına sahip çıkma iddiasıyla Türkiye’yi sınırlamak, tüm hareketlerini tahdit etmek için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. (DHA)

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