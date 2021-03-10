Akkuyu Nükleer Santrali nerede, nereye inşa ediliyor

İnşasının tamamlanması halinde Türkiye’nin ilk nükleer enerji santrali olacak olan Akkuyu Nükleer Santrali’nin inşaatına 2017 yılında başlandı. Vatandaşlar Akkuyu’nun tam olarak nerede olacağını ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin nereye yapılacağını araştırıyor.

AKKUYU NEREDE?

Mersin'in Gülnar ilçesi Akkuyu bölgesinde yapılacak olan nükleer santralin haritadaki konumunu aşağıdan görebilirsiniz.

NÜKLEER SANTRAL NEDİR?

Nükleer santral, nükleer reaktörün yakıt olarak radyoaktif maddeleri kullanarak elektrik enerjisi üretmesidir. Fosil yakıtlı santraller, kömür, petrol gibi yakıt kullanırken, nükleer santraller, uranyumu parçalayarak enerji üretmektedirler. Bu santrallerin diğerlerinden farklı madde kullanması, güvenlik önlemlerinin daha da fazla alınması gerekliliğini ortaya çıkartmaktadır. Nükleer santraller, çalışma sistemindeki birincil çeşitliliklere göre farklı şekillerde isimlendirilmektedirler. Kaynar sulu, basınçlı ağır sulu ve basınçlı su reaktörü olarak adlar verilmektedir.

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