Akkuyu’da dinamit patlaması korkuttu, evler hasar gördü

Akkuyu Güç Santrali bünyesinde çalışanlara konaklama tesisleri yapımı kapsamında saat 18.00 sıralarında Büyükeceli mahallesinde saha açılımı yapılmak üzere şiddetli dinamit patlatılması yapıldı.

Kulakları sağır edercesine yaşandığı ifade edilen ve Büyükeceli mahallesindeki deniz sahilinde yer alan siteleri etkileyen şiddetli patlama nedeniyle evlerin camları kırılırken büyük korku ve yaşanmasına neden oldu.

“KAPILAR, PENCERELER OYNADI”

Büyükeceli mahallesinde yaşanan patlamadan sonra evinin balkonundan dev bulut dalgasını çeken bir vatandaş tepkisini “Yine Büyükeceli’de dinamit patlaması. Bu defa çok büyüktü, inanılmaz büyüktü. Kapılar, pencereler ev oynadı. Keşke burada olsaydınız da görseydiniz. Hem de bu saatte yani saat 5'ten sonra. Olacak iş değil. Herkes evdeyken” sözleriyle dile getirdi.

“MERSİNLİNİN HUZURU KALMADI”

Patlamanın neden kaynaklandığı konusunda Kaymakam ve Büyükeceli Jandarma Komutanı ile görüşmesine ve kendilerinin olay yerinde olmasına rağmen bilgi alamadığını belirten CHP'li Başarır, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

* Nükleer Santral inşaatının başlamasından bu yana bir türlü sıkıntılar sona ermedi.

* Gerek zemininde meydana gelen çatlaklar gerekse de meydana gelen patlamalardan dolayı çevre halkının, Mersinlinin huzuru kalmadı. Yöre halkı panik halindedir.

* Bölge halkımızın evlerinin camları, duvarları, kapıları yıkıldı. Her taraf binlerce cam kırığı ile dolu. Yazlıklarında bulunan vatandaşlarımız korkudan evlerin dışına çıkıp sahile hücum ettiler.

* Mersinliler artık bu sıkıntıları yaşamak istemiyor. Mersin halkı, hemşerilerim bu topraklarda bu tehlike altında yaşamak istemiyor. Mersinliler olarak bizler bu bölgede Nükleer Santral istemiyoruz.

“YÖRE HALKI KORKU ALTINDA”

CHP'li Başarır, daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

* Mersin Akkuyu’da yine bir patlama meydana geldi. Saat 18.20’de art arda gelen iki patlamada evler, binalar hasar almış durumda.

* Evet, yöre halkı korku altındadır. Biz artık orada nükleer santral ile ilgili bu tehlikeleri, bu sıkıntıları yaşamak istemiyoruz.

* Kaymakam bilgi vermiyor, jandarma bilgi vermiyor. Evet şu anda olay yerindeler. İnsanların evlerinin camları, duvarları, kapıları çatlamış durumda. Mersin, hemşerilerim, bizler topraklarımızda bu tehlikeyle yaşamak istemiyoruz. Her hafta her ay bir vukuat oluyor burada.

* Lütfen nükleer santral yapacaksanız gidin deprem bölgesinde olmayan Mersin dışında daha tehlikesiz bir coğrafyada yapın. Mersin ve Mersinli nükleer santrali Akkuyu’da istemiyor.

KIRILAN CAMLARIN GÖRÜNTÜSÜNÜ VATANDAŞLAR PAYLAŞTI

Bu arada CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen ise patlama sonrası vatandaşların evlerinde meydana gelen hasar ile ilgili bir görüntü paylaştı. Bir vatandaşın evinde yaşanan hasar görüntüsüne Antmen “Mersin Büyükeceli’de Akkuyu Nükleer İnşaatının yanındaki yol yapım çalışmaları esnasında yaşanan dinamit patlamaları esnasında onlarca ev hasar gördü. Dinamit patlamalarını yapan Akkuyu Nükleer İnşaatını yapan taşeron firmalardan birisi olduğu bilgisi var” dedi.

“86 EV HASAR GÖRDÜ”

Antmen, dinamit patlamaları esnasında 86 evin hasar gördüğünü ileri sürerek “Bazı vatandaşlar yorganları siper ederek yaralanmadan kurtulduklarını söyledi” dedi.

VALİLİK: ZARARLAR TAZMİN EDİLECEK

Mersin Valiliği Akkuyu Nükleer Güç Santrali yapımında gerçekleşen planlı patlama ile ilgili yazılı açıklamada bulundu. Zarar tespit çalışmaları için komisyon kurulduğu ifade edilen açıklamada, vatandaşların zararlarının tazmin edileceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

* İlimiz Akkuyu Nükleer Güç Santrali Bölgesinde bugün yapılan planlı patlatma sonucu patlamanın etkisiyle Büyükeceli bölgemizde ev ve seralarda meydana gelen zararların tespitine yönelik zarar tespit komisyonu kurulmuş olup gerekli çalışmalara başlanmıştır. Bu çerçevede vatandaşlarımızın zararları tazmin edilecektir.

* Patlatma ile ilgili gerekli incelemeleri yapmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'ndan bir ekip görevlendirilmiştir. Konu her yönüyle incelenecek ve sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılacaktır.

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