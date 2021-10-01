AKP İlçe Başkanı’nın hakaretlerine dayanamayan polis memuru intihar etti

Mersin'de AKP Mezitli ilçe binasında rahatsızlanan arkadaşının yerine görev yapan polis memuru Nagihan Ekiz, iddiaya göre AKP İlçe Başkanı, yardımcısı ve sekreterinin hakaretlerine uğradı ve intihar etti. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Ekiz'in babasının iddialarını gündeme taşıdı ve kızımız "Ben ay yıldızlı üniforma taşıyan şerefli bir Türk polisiyim’ diyerek evine gidip intihar etti" dedi.

Ali Ekber ŞEN

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CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, AKP İlçe Binası nöbeti sırasında arkadaşının yerine iki saatliğine görev yapan polis memuru Nagihan Ekiz'in, üst amirleri tarafından uygulanan mobing nedeniyle gururuna yediremeyerek intihar ettiğini öne sürdü.

Genç polis memurunun meslektaşı olan babasının sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptığını dile getiren Başarır, “Mobing uygulanan polis kızımız ‘Ben ay yıldızlı üniforma taşıyan şerefli bir Türk polisiyim' diyerek evine gidip intihar etti” açıklamasında bulundu.

SEKRETER: BEN BURADA POLİS AZARLAMAKTAN BIKTIM

Konuya ilişkin açıklama yapan CHP'li Başarır, şunları söyledi:

– AKP Mezitli ilçe binasında rahatsızlanan arkadaşının yerine iki saatliğine görev yapan bir polis kızımız, AKP ilçe başkanının sekreteri tarafından hakarete uğrar ve aynen şunu söyler: “Görevli polis nerede? Ben burada polis azarlamaktan bıktım.”

İLÇE BAŞKANI: BU KIZI HEMEN SÜRGÜNE GÖNDERECEKSİNİZ

– Bunun üzerine kendisini uyaran polisi AKP Mezitli İlçe Başkanı’na şikayet eder, sicilini ister. AKP Mezitli İlçe Başkanı, İlçe Emniyet Müdürü’nü arar ve “Bu kızı hemen sürgüne göndereceksiniz” der

İLÇE BAŞKAN YARDIMCISI: BUNLARIN BAŞINI EZECEKSİNİZ Kİ…

– Mezitli İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı, polis kızımızı zorla AKP ilçe binasına götürerek, sekreterin odasında “Sokak kadını ağzıyla konuşuyorsun, çabuk sekreterden özür dile” der. Polis kızımız “Ben ay yıldızlı üniforma taşıyan şerefli bir Türk polisiyim” şeklinde karşılık verince odada bulunan AKP İlçe Başkan Yardımcısı “Bunların başını ezeceksin ki karşılık veremesin” der ve kendisini odadan kovarlar.

HAKARETLERE DAYANAMAYIP İNTİHAR ETTİ

– Bu hakaretlere dayanamayan polisimiz intihar eder. Şimdi buradan soruyorum, her gün 3-4 polisimiz intihar ediyor, neden? Milletvekiliniz polise şerefsiz der. İlçe başkanı sekreteriniz polise hakaret eder. Gencecik hayatının baharında bu kız. Yazık değil mi? Onun babasına, annesine nasıl hesap vereceksiniz? Kendisine hakaret eden sekreter, “Seni sürdüreceğim” diyen ilçe başkanı şu an koltuklarında oturuyor ancak bugün polisimiz aramızda değil.

– Mersin Valisi Ali İhsan Su, polisine şerefsiz diyen milletvekilinin yanında oldun. Burada da AKP Mezitli İlçe Başkanı'nın ve sekreterinin yanında olacak mısın?

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