AKP kongresinde gerginlik: Parti zenginler kulübü haline geldi

AKP Konya İl Teşkilatının 7. Olağan Kongresi Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu’nda yapıldı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ında video konferans aracılığıyla katılım sağladığı kongrede gerginler anlar yaşandı.

AKP Konya İl Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Müşerref Özden'in adaylığı Divan'da kabul edilmedi. Bunun üzerine Müşerref Özden duruma tepki gösterdi. Polisler tarafından engellenen Özden daha sonra kongre salonunu terk etti.

“BENİ OYALADILAR”

Konuya ilişkin Sözcü'ye konuşan Müşerref Özden şunları söyledi:

*Ben AK Parti Konya İl Başkanlığı için aday oldum. Kongre'nin başladığı vakitte salona girmeye çalışırken beni engellediler ve içeriye almak istemediler.

*Benim tepki göstermem üzerine zoraki salona girebildim. Daha sonra adaylığım listemi divana verdim ve listem kabul etmeyerek beni oyaladılar. Divan daha sonuçlanmadan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta aday olarak Hasan Angı'nın ismini söyledi.

*Ben tepki gösterince divan da adımı söylediler. Ben de duruma tepki olarak salonu terk ettim.

“PARTİ ZENGİNLER KLÜBÜ HALİNE GELDİ”

Kongre’nin demokrasiden uzak bir şekilde yapıldığını ifade eden Özden açıklamalarını şöyle sürdürdü:

*Ben yıllardır AK Parti davasının bir neferiyim. Cumhurbaşkanımızın izinden ayrılmadım, ayrılmam da. Ancak burada yapılan demokrasiden çok uzak şeyler.

*Maalesef AK Parti kendi kalesinde kaybediyor. Sözde Ömer gibi olanlar, Ömer gibi olanlara savaş açıyorlar. Parti zenginler kulübü haline geldi. Burada yaşananlar ve adaylığımla ilgili süreç için suç duyurusunda bulunacağım.

MEVCUT BAŞKAN YENİDEN SEÇİLDİ

Öte yandan tek liste ile seçime gidilen kongrede mevcut başkan Hasan Angı, güven tazelerken, kongre boyunca kapalı spor salonunu dolduran partililerin sosyal mesafe kurallarını hiçe sayması ise dikkatlerden kaçmadı.

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