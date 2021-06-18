AKP’li başkan, özel idare müdürüyken bedavaya verilen tesisi 12 bin 500 liraya kiraladı

2002 yılında Reşadiye Kaymakamı Ferhat Kurtoğlu’nun çabalarıyla ilçeye RESÜT yani Reşadiye Tarım Hayvan Doğal Ürünler Süt ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş adı altında, çok ortaklı hayvan kesim yeri, et, süt ve süt ürünleri yapımı gibi faaliyetlerde bulunan bir tesis yaptırdı.

İlçenin umudu olan tesis 2004 yılında açıldı. Bazı sorunlar yaşamasına rağmen üretime devam eden şirketin yönetiminde bulunan o dönemlerde Reşadiye Özel İdare Müdürü olan şimdiki Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz, 2016 yılında tesislerin tek elden yönetilmesini teklif etti. Bu teklif kabul edilerek şirkette tek yetkili Muharrem İşbilir oldu.

BEDELSİZ KİRAYA VERİLDİ

6 Haziran 2016’da alınan bu karardan 9 gün sonra Hilmi Yıldız, dilekçe yazarak süt ve et tesisini bakım, onarım masraflarına karşılık 15 yıl kiralamak istediği belirtti.

Bir ay sonra da yönetim kurulu başkanı olan Muharrem İşbilir, fabrikanın daha fazla değer kaybetmemesi ve atıl durumdan kurtarılması ve bölgeden istihdam oluşturması için Yıldız’ın şartları doğrultusunda hiçbir bedel almadan kiraya verdi.

BELEDİYE BAŞKANI OLDU 12 BİN 500 LİRAYA KİRALADI

Tesisin yönetiminin tek kişiye verilmesini teklif eden Mustafa Yılmaz, 31 Mart seçimlerinden sonra AKP’den Reşadiye Belediye başkanı seçildi.

Yılmaz, belediyeye ait mezbahanın sağlıksız ve çalışma koşullarının iyi olmadığı gerekçesiyle Hilmi Yıldız’a bedavaya verilen RESÜT tesislerinin mezbaha kısmını 2019 yılı Temmuz ayında belediye meclisinde oy çokluğu ile alınan karar doğrultusunda aylık 12 bin 500 liraya 10 yıllığına kiraladı.

Başkan Yılmaz, trilyonluk villası ve bahçesinde ki özel camisiyle, belediyeye ait yerleri düşük fiyattan partililere kiraya vermesiyle gündeme gelmişti.

TESİSİ BEDAYA KİRALAYAN HİLMİ YILDIZ TANIK BİR İSİM

RESÜT tesislerini 15 yıllığına hiçbir ücret ödemeden kiralayan Hilmi Yıldız ise kamu oyunun yakından tanıdı bir isim. Yıldız Tuzla Akfırat beldesinde belediye başkanlığı yaptığı 2009 yılında, ihaleye fesat karıştırmak, evrakta sahtecilik yapmak, tehdit, adam yaralamak, adam kaçırmak, yolsuzluk, irtikap gibi suçlardan tutuklanmış ve 3.5 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmişti.