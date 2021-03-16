AKP’li başkana şok: İkinci kez soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Manisa'da AKP'li Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk hakkında geçtiğimiz yıl ilçedeki orman arazisine kaçak kongre merkezi yaptığı için soruşturma açtı.

İçişleri Bakanlığı'nın ilk ön inceleme raporunda Demirci ilçesi Eskihisar Mahallesi'nde inşaatı tamamlanan kongre merkezinin, gerekli izinler alınmadan orman arazine kaçak yapıldığı tespit edilmiş ve AKP'li Belediye Başkanı Selami Selçuk hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 6. maddesi gereğince soruşturma izni vermişti.

AKP'li Belediye Başkanı Selçuk, o dönemde kaymakamlığa gönderdiği yazıda, orman arazisinin 2B kapsamına alınması için ilgili yerlere yazı gönderdiğini ifade etmesine karşın, İçişleri Bakanlığı'nın ön inceleme raporunda bu konuda hiçbir girişimin olmadığı ortaya çıkmıştı.

ÇIKAN HABERLER SAVCILIĞI HAREKETE GEÇİRDİ

İçişleri Bakanlığı'nın ilk soruşturma iznin ardından Demirci ilçesinde yerel gazetecilik yapan Mustafa Temiz'in, AKP'li Belediye Başkanı Selami Selçuk'un ilçedeki Pazar mahallesine 2018 yılında yaptırdığı 10 adet balıkçı dükkanının kaçak olduğu iddialarını gündeme taşıdı.

Gazeteci Mustafa Temiz'in yaptığı haberleri suç duyurusu olarak kabul eden Demirci Cumhuriyet Başsavcılığı, sürdürülen idari ve adli soruşturmalar ile yaptığı inceleme sonrasında AKP'li Belediye Başkanı Selami Selçuk hakkında soruşturma izni verilmesi için İçişleri Bakanlığı'na talepte bulundu.

İKİNCİ SORUŞTURMA KAÇAK BALIK DÜKKANLARINDAN

Demirci Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi doğrultusunda İçişleri Bakanlığı AKP'li Belediye Başkanı Selami Selçuk'un, ilçedeki Pazar Mahallesi'nde imar planında yol olarak görünen alan üzerine yapılan kaçak balıkçı dükkanları için ikinci kez soruşturma izni verdiği ortaya çıktı.

İçişleri Bakanlığı'nın ikinci ön inceleme raporunda, Pazar mahallesine 2018 yılında yaptırılan 10 adet balıkçı dükkanının bazılarının kamuya ait yol üzerinde kaldığını, dükkanlarının bir kısmının ise imarda park alanı olarak görülen yere yapıldığını, alandaki bir parselin özel mülkiyet olmasına rağmen belediye tarafından işgal edildiği ve kamuya ait olan yol üzerine yapılan dükkanların kaçak olduğunu tespit etti.

İçişleri Bakanlığı, ön inceleme raporunun ardından tespit edilen bulgular sebebiyle hem AKP'li Belediye Başkanı Selami Selçuk hakkında, hem de belediye Fen İşleri Müdür Vekili Kubilay Kaymak hakkında soruşturma izni verilmesine karar verdi.