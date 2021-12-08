AKP’li belediye inşaat ihalesiyle araç kiraladı

Sayıştay’ın AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ilişkin 2020 yılı denetim raporunda büyük bir usülsüzlüğe rastlandı. Belediyenin yapım işi ihaleleri aracılığıyla araç temin ettiği ortaya çıktı.

Deniz AYHAN

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bazı ihalelerin karşılığında araç temin ettiği belirtildi. Sayıştay'ın 2020 denetim raporunda şu ifadelere yer verildi: “2020 yılında ihale edilen veya devam eden yapım işlerinde her iş için 1-2 veya 3 araç temininin ihale kapsamına dahil edildiği görülmüştür.” Sayıştay denetimine ayrıca, İzmit'te tarihi Pembe Köşk'ün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisi kararıyla 20 yıllığına Ensar Vakfına tahsis edilmesi ve benzeri diğer tahsisler de takıldı. Rapora göre, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla ortak hizmet projeleri kapsamında, belediyeye ait taşınmazların bazı derneklere ücretsiz olarak tahsis edildiği saptandı.

TAHSİSİN İPTALİ İSTENDİ

Sayıştay, “Belediye taşınmazlarının vakıf ve sivil toplum kuruluşlarının kullanımı için yapılan tahsislerin 2020 yılında devam ettiği görülmüştür. Tahsisin iptali gerekir” dedi. Raporda, bu araçların yapı denetim haricindeki birimlerce kullanıldığı ve nerelerde kullanıldığının takibinin de yapılmadığı belirtildi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın göreve geldiğinde tasarruf gerekçesiyle 50 aracı iade etmişti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ayrıca maddi sıkıntı nedeniyle belediyeye ait araç ve iş makinelerini de satışa çıkarmıştı. 2019 yılından bu yana 11 araç satılmıştı.