AKP’li belediye yaptırdığı huzurevini özelleştirdi!

Sultangazi Belediyesi, kendisine ait 2 bin 886 metrekarelik, “belediye hizmet alanı” fonksiyonuna sahip olan ve üzerinde 2017 yılından beri huzurevi inşaatı yaptığı parselin imar durumunu amacına uygun kullanılabilmesi için “sosyal kültürel tesis” olarak değiştirdi. Plan notlarına da “Belirtilen fonksiyonların tamamı özel teşebbüslerce yapılabilir” ibaresi ekledi.

Plan değişikliğinin gerekçesi açıklanırken de inşa edilmekte olan Sultangazi Yaşlı Bakım Merkezi binasının bulunduğu parselin, özel mülkiyete konu olabilecek şekilde plan tadilatı çalışmasının yapılmasının talep edildiği belirtildi. Plan değişikliği teklifi onay için İBB Meclisi'ne gönderildi ve şubat ayı oturumlarında gündeme alındı.

YATIRIM ARACI OLARAK KULLANILACAK

Plan teklifine ilişkin İBB Planlama Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede, kamu mülkiyetindeki taşınmazda yer alacak fonksiyonların özel teşebbüslerce yapılabileceğinin plan notlarında önerilmesiyle kamu mülkiyetindeki taşınmazın yatırım aracı olarak değerlendirilmesinin amaçlandığı belirtildi. Kamu mülklerinin özel mülkiyete konu edilmemesi gerektiği vurgulanarak teklifin bu yönden şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına aykırı olduğu tespit edildi. Ancak AKP-MHP grubunun çoğunlukta olduğu komisyonlar, plan değişikliğini uygun buldu.

YAŞLILARDAN DA KAR ETMEYİN

Komisyon raporunun oylanması öncesinde söz alan CHP'li İBB Meclis Üyesi Mithat Çelik “Belediye huzurevi işletemez dedikleri için bu plan değişikliği yapılıyor. O zaman bakanlığa, İBB'ye ya da başka kamu kurumlarına devredin. Neden burayı 3. kişilere vermekte ısrar ediyorsunuz? Belediye kendi işletirse zarar eder diyorlar. Birçok şeyden zarar eden belediye, bırakın yaşlılarımızdan zarar etsin. Yaşlılarımızdan da kar etmesin. Buranın üçüncü şahıslara verilmesinin önünü açmayalım. Burayı bir kamu kurumu yönetsin, kamu mülkiyetinde kalsın” diye tepki gösterdi. AKP'li İBB Meclis Üyesi Mehmet Yiğit ise alanın özel kişilere devredilmesinin söz konusu olmadığını savunarak “Bu tamamen spekülasyon” dedi.