Belediye başkanı betonu aile şirketinden almış

Malatya'da AKP'li Yeşilyurt Belediyesi'nin “Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek Projesi” için Almanya'ya gönderdiği 45 kişiden 43'ünün geri dönmediği ortaya çıkmış, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Skandal olayla ilgili aralarında vali yardımcısının da bulunduğu 4 bürokrat görevinden alınmıştı.

Yeşilyurt Belediyesi bu olayla konuşulmaya devam edilirken şimdi de Yeşilyurt Belediye Başkanı AKP'li Mehmet Çınar'ın belediye tarafından yapımı süren Yeşilyurt Top Söğüt Villaları ve park inşaat alanına ‘Çınarlar Beton' isimli şirketine ait betonu belediye işinde kullandığı ortaya çıktı. AKP'li Başkan Çınar'a ait şirketin, yapımı devam eden villa inşaatına gaz betonu verdiği park alanına ise şirketine ait araçların beton dökümü yaptığı görüntülendi.

AKP'li başkanın belediyenin işlerinde kendi şirketini kullanmasına tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya'da gaz beton, hazır beton alınacak başka firma yok mu? Bir belediye başkanı, yönettiği belediyeye kendi şirketinden malzeme satabilir mi? diyerek tepki gösterdi.

Yeşilyurt Belediyesi CHP Grup başkan vekili Günnur Tabel ise bu belediye başkanı ilçemizi tüm Türkiye'ye rezil etti. Artık onun yerine biz utanıyoruz dedi.

“BAKAN DEZENFEKTAN, BAŞKAN GAZ BETON SATIYOR”

AKP iktidarı döneminde kamu yöneticiliğinin ayaklar altına alındığını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “19 yıldır Türkiye çok şey kaybetti ama en fazla kamu idareciliğindeki dürüst yönetim anlayışını kaybetti. Geçtiğimiz günlerde görevinden alınan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a ait şirketin, bakanlığa piyasanın üzerinde bir fiyata dezenfektan sattığı ortaya çıktı. Bakanlığa 175 TL'ye verilen beş litrelik dezenfektanın aracıya 100 TL'ye satıldığı belgelendi. Bakan kendi bakanlığına dezenfektan satınca, belediye başkanı da hazır beton satıyor. Malatya'da gaz beton, hazır beton alınacak başka firma yok mu? Bir belediye başkanı, yönettiği belediyeye kendi şirketinden malzeme satabilir mi? Milletin gözünün içine baka baka bunu yapıyor olmak akılla mantıkla ve siyasi ahlakla izah edilemez. Kendi belediye tesislerine beton satan belediye başkanlarını toplumun vicdanına havale ediyorum” diye konuştu.

“İLÇEMİZİ TÜM TÜRKİYE'YE REZİL ETTİ”

Yeşilyurt Belediyesinin bu gibi konularla gündeme gelmesini utanç verici olduğunu belirten Yeşilyurt Belediyesi CHP Grupbaşkan vekili Günnur Tabel ise, “Bu konuyu önümüzdeki meclis toplantısında dile getireceğim. Bir belediye başkanının kendi şirketine belediyenin işini yaptırması hem yasal hem de etik değil. Bu işi ihaleyle mi yapmış yoksa keyfi bir durum mu söz konusu bilgimiz yok. Yeşilyurt Belediyesi'nde ipin ucu iyice kaçtı. Koskoca Malatya'ya başka bir firma mı yok? Bir belediye başkanı belediyeyi kullanarak diğer şirketlere rakip olamaz. Bu belediye başkanı ilçemizi tüm Türkiye'ye rezil etti. Artık onun yerine biz utanıyoruz. Yeşilyurt böyle skandal olaylarla anılmamalıydı. Ne Yeşilyurt'lular ne Malatya'lılar bunu hakketmiyor” ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili telefonla aradığımız Yeşilyurt Belediye Başkanı AKP'li Mehmet Çınar, telefonlarımıza cevap vermedi.