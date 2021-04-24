AKP’li belediyeye teslim edilen patates soğanları, tarikatçı vakıf dağıttı

AKP'li Gebze Belediyesi'nin vatandaşa dağıtılmak üzere teslim aldığı patates ve soğanların, tarikat çalışmalarıyla bilinen Huzurlu Gönüllüler Eğitim Vakfı'nın araçlarına yüklenerek dağıtıma çıkartıldığı skandal görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde, AKP'li belediyeye ait soğan ve patates yüklü kamyonetin, Darıca ilçesindeki Huzurlu Gönüllüler Eğitim Vakfı otoparkına çekildiği, patates ve soğan çuvallarının ise vakıfa ait araçlara yüklendiği görüldü.

Huzurlu Gönüllüler Eğitim Vakfı yöneticilerinin teslim aldıkları çuvalları Darıca ilçesindeki vatandaşlara vakıf tarafından destek sağlanmışçasına dağıttığı belirtildi.

“NASIL TARİKAT ELİNE BIRAKIRSINIZ?”

Organizasyona tepki gösteren CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, “Halkımızı ücretsiz soğana, patatese mahkum edenler, dağıtım işini de lütufmuş gibi gösterenlerin tarikat aşkları, cemaat sevdaları hala bitmedi. Belediyenin yapması gereken dağıtım işini nasıl tarikat eline bırakırsınız?” ifadelerini kullandı.

“BUNUN EN AĞIR SONUÇLARINI MİLLETİMİZ 15 TEMMUZ'DA YAŞAMADI MI?”

“Devlet hizmetini tarikatlara, cemaatlere mal etmek nasıl bir akıl tutulmasıdır?” sorusunu soran Yıldızlı, “Bunun en acı sonuçlarını da milletimiz 15 Temmuz'da yaşamadı mı? Hala akıllanmadınız mı? Bu görüntülerle ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından gerekli soruşturmanın başlatılması için tüm yetkililere, vatanın çıkarlarını cemaatlerin çıkarlarından önde tutan tüm devlet insanlarına çağrıda bulunuyorum” dedi.

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