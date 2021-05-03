AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden skandal kitap ihalesi

İddiaya göre, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi “Eğitim ve tanıtım faaliyetleri kapsamında dağıtılmak ve belediye kütüphanelerinde bulundurulmak üzere 71 bin 720 adet kitap alınmasına karar verdi.

Bu amaçla EKAP üzerinden 12 Nisan 2021 tarih ve 01314406 ilan numarasıyla duyuru yapıldı.

İhaleyi, Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen şartnamedeki özellikleri taşıyan ve yine bir Gaziantep Büyükşehir Belediyesi kuruluşu olan Gazikültür Sanat Ürünleri Ticaret ve Turizm Anonim Şirketi, 1 milyon 62 bin 299 lira bedelle kazandı.

SADECE 1 ADET NUTUK ALINDI

Şirket ile belediye arasında kitapların 2021 yılı sonuna kadar teslimi öngörülen sözleşme imzalandı. Ancak, ihalenin teknik şartnamesinde yer alan kitap listesinin içeriği dikkat ve tepki çekti.

Alınması kararlaştırılan 71 bin 720 kitap arasında; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk'undan sadece bir tane yer alırken, Atatürk'e hakaret etmekten hapis cezası alan Mustafa Armağan'ın 84 adet, Atatürk karşıt ve düşmanlığıyla bilinen Yavuz Bahardıroğlu'nun kitaplarından ise toplam 1000 adet bulunması tepki topladı.

“HEPİNİZE YAZIKLAR OLSUN”

Listenin dini ağırlıklı kitaplardan oluştuğuna işaret eden Gaziantep Şahinbey İlçe Belediyesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin CHP'li Meclis Üyesi Uğur Kalkan, “İhale, çok masum görünen bir kitap ihalesi gibi görünüyor olsa da, kitap içeriklerini inceleyince Atatürk'e hakaret edenlerin ödüllendirildiği bir kitap ihalesinin olduğu ortaya çıkacaktır. Listede Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ayrılan sayı sadece iki adet. Bu iki kitabın bir adedi Nutuk, bir adedi de ‘Zabit ve Kumandan ile Hasbihal. Bu eksikliği gidermek için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne 10 adet Nutuk hediye edeceğim. Eğer siz her vatandaşımızın başucu kitaplarından birisi olması gereken Nutuk'a 71.720 kitap içinde bir adet yer veriyorsanız, bu listeyi yazanınızdan, ihaleyi onaylayana kadar hepinize yazıklar olsun” dedi.

Bu arada 31 Aralık 2021’e kadar şartnamede belirtilen kitapları temin ihalesini kazanan Gaziantep Kültür Anonim Şirketi’nin Yönetim Kurulu Başkanlığını AKP’den milletvekili adayı olan, 2017’den buyana da Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda çeşitli kademelerde görevini sürdüren Hakan Tanrıöver, genel müdürlük görevini ise Gaziantep Üniversitesi Rektör Danışmanı olan Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar’ın yaptığı belirtildi.