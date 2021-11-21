AKP’li isimden ilginç döviz kuru açıklaması

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş'in döviz kuru açıklaması dikkati çekti. Ellibeş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un dediklerini yapması halinde dolar ve Euro'nun düşeceğini iddia ederek "Ama ne oluruz. Bağımsızlığımız nereye gider" dedi.

Halil ATAŞ

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AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş’in, partisinin Gebze genişletilmiş ilçe danışma toplantısında yaptığı dolar kuru açıklaması dikkat çekti. Mehmet Ellibeş, “Recep Tayyip Erdoğan dese ki; “Emredersin Biden, ne istiyorsun Macron. İstediğini söyle biz yapalım. Senin istediğin kadar nefes alalım, senin istediğin kadar oturalım, ayakta duralım.” Bunu derse dolar da Euro da şu da bu da düşer mi? Yemin ediyorum düşer” ifadelerini kullandı.

Doların bu şekilde düşmesiyle birlikte bağımsızlığın da tehlikeye düşeceğine dikkat çeken Ellibeş, şöyle konuştu:

– Ama ne oluruz. Bağımsızlığımız nereye gider. Hürriyetimiz ne olur. Bizi Euro ile yıkamazsınız, dolar ile deviremezsiniz. Bu şekilde bizi mağlup edemezseniz. İnandık, iman ettik biz. Sevdamız var.

BÜYÜK BEDELLER ÖDEDİK

– Anlayamadıkları şey şu; bizi sıradan bir siyasi parti olarak görüyor bunlar. Yanılıyorlar ama farkında değiller. Bizim bir davamız var kardeşim, dertliyiz. Dava partisiyiz biz. Kişiler gider, dava kalıcıdır. Ve biz bu uğurda büyük fedakarlıklar yaptık. Büyük bedeller ödedik. Ödeyeceğiz, ödemeye de devam edeceğiz.

BU ÜLKEYİ ERDOĞAN’DAN DAHA MI ÇOK SEVİYORSUN

– ABD Başkanı Biden ne demişti, “Biz darbe ile deviremedik ama muhalefete vereceğimiz destekle seçimde devireceğiz.” Recep Tayyip Erdoğan’ı’ sana ne bu ülke senin mi. Bu ülkeyi Recep Tayyip Erdoğan’dan daha çok mu seviyorsun. Niye istemiyorlar; Amerika kıtası, Avrupa kıtası İsrail’in. Dik dik durduğu için dünya beşten büyük olduğu için. Mazlum, mağdur dünyada kim varsa kolladığı, koruduğu için.

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