AKP’li Şanlurfa Büyükşehir Belediye Başkanı’na partisinden ağır suçlama…

AKP Şanlıurfa İl Yönetim Kurulu Üyesi olan İbrahim Savacak sosyal medya hesabından AKP Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül hakkında ağır ifadeler kullandı.

AKP'li yönetici Savacak, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e, “Sen milleti Ak Parti'den küstürdün, sen milleti belediyeden küstürdün, sen milleti Recep Tayyip Erdoğan davasından soğuttun. Sen bu davaya zarar veriyorsun sen yalancısın” ifadelerini kullandı.

“SİYASET MAFYACILIĞI YAPMA”

Bir dizi tweet atan Savacak, Beyazgül hakkında şunları söyledi;

* Kimse senin korkundan hizmet edemiyor. Kimse senin korkundan görevinin hakkını veremiyor, bütün belediyeler senden korkuyor. Bütün faaliyetler sadece benim diyorsun siyaset mafyacılığı yapma senden korkmuyorum Tayyip Erdoğan'dan utanıyorum Zeynel Abidin Beyazgül.

* Ak Parti milletin partisidir, Ak Parti milletin kapısıdır. Milletin kapısını milletin yüzüne kapatma siyaset mafyacılığı yapma Zeynel Abidin Beyazgül. Yerel kanallara soru cevap talimatlı çıkma millete TV'de gerçek hesap ver siyaset mafyacılığı yapma Zeynel Abidin Beyazgül. Ailene, akrabalarına ayrı millete ayrı muamele etme adam gibi işini yap.

* Millete gözdağı verme siyaset mafyacılığı yapma Zeynel Abidin Beyazgül. Daire başkanların kimdir, akrabaların ne iş yapar siyaset mafyacılığı yapma Zeynel Abidin Beyazgül.

* Urfa Urfalılarında kimsenin babasının marabaları değildir Ak Partinin oyunu düşürme. Hizmet et makamın hakkını ver. Siyaset mafyacılığı yapma Zeynel Abidin Beyazgül.

“HZ ÖMER DİYORSUN EBU CEHİL'LİK EDİYORSUN MÜNAFIKLIK YAPMA”

‘Toplumun keyfi, morali yok topluma destek ol siyaset mafyacılığı yapma Zeynel Abidin Beyazgül' diyen Savacak şöyle devam etti:

* Şahsım ölümüne Ak Partiliyim 15 Temmuz gecesi aylarca kaldırımlarda uyuduk. Sen millete tepeden bakasın diye değil. Siyaset mafyacılığı yapma Zeynel Abidin Beyazgül. Muhtarlar bizim sütunlarımızdır, muhtarları kenara itme.

* Dertlerinle dertlen işlerini gör gözünü kör etme tepeden bakma. Onlar milletimizle aramızda köprüdür siyaset mafyacılığı yapma Zeybel Abidin Beyazgül. İnsanlar seninle görüşmek için aylarca uğraşıyor milletin makamında milletin kapısını kapatma siyaset mafyacılığı yapma Zeynel Abidin Beyazgül.

* Hz Ömer diyorsun Ebu Cehil'lik ediyorsun münafıklık yapma Zeynel Abidin Beyazgül. Fakir fukaraya belediyenin kapılarını aç, insanları dinle şeytanı dinleme. Siyaset mafyacılığı yapma Zeynel Abidin Beyazgül.

“OĞLUN ÇUVAL ÇUVAL PARA GÖTÜRÜRKEN…”

* Senin oğlun çuval çuval para götürürken esnaf ekmek götüremiyor.Zalim olma siyaset mafyacılığı yapma Zeynel Abidin Beyazgül.

* Sen milleti Ak Parti'den küstürdün sen milleti belediyeden küstürdün, sen milleti Recep Tayyip Erdoğan davasından soğuttun.

* Sen bu davaya zarar veriyorsun sen yalancısın Zeynel Abidin Beyazgül. Millet evine ekmek alamazken senin oğlun 120 trilyona hastane açıyor Bu para nerden geldi Zeynel Abidin Beyazgül, Doktor Cüneyt Şelli ortağıdır araştırılsın.

* Siyaset mafyacılığı yapma. Urfa'da merkezi bitirdiniz milletin şevkini, umudunu kırdınız. Millet köyüne geri dönüyor hazine arazileri yüzünde birbirilerini katlediyor bunun müsebbibi sizin gibi insanlardır. İnsanlara umut verin yalan söylemeyin Zeynel Abidin Beyazgül.