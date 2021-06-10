AKP’li vekil ile Şamil Tayyar arasında ’80 milyonluk’ tartışma

AKP Gaziantep milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Mehmet Sait Kirazoğlu ve Ali Şahin'in yanı sıra, Şahinbey ilçesinin AKP’li Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Şahinbey AKP İlçe Başkanı Hasan Teke, Ankara'da Tarım ve Orman Bakanı Ekrem Pakdemirli ile, Gaziantep tarımını konuşmak üzere bir araya geldi.

Ancak, görüşme sırasında AKP Gaziantep heyetini şoke eden bir gelişme yaşandı. Heyet, Gaziantep'in sulama suyunun önemli bir bölümünü karşılayacak olan Kılavuzlu Barajı'nın 4. Kısım Sulama Projesi için sene başında DSİ bütçesine konulduğu açıklanan 80 milyon TL ödeneğin iptal edildiğini öğrenince şoke oldu.

Kentte şaşkınlıkla karşılanan bu gelişmenin ardından bir açıklama yapan AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar, iptal kararını doğrularken, “Maalesef ödenek iptali haberi doğru. Tarım Bakanımız Bekir Pakdemirli ve DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız'la görüştüm. Yeniden değerlendireceklerini söylediler” dedi.



MİLLETVEKİLİ ŞAHİN:YALAN VEKİLİM

Tayyar'ın bu açıklamasının yerel internet sitelerinde yayınlanmasının ardından AKP Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, sosyal medya hesabından söz konusu habere “Doğru değil vekilim” diye yazıp, devamında da Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Işıkgece'nin “Asılsız haber, bütün projelerde olduğu gibi ödenek Kılavuzlu Projesi'nin üzerinde, iş programına bağlı olarak kullanılacak” cevabını iletti. Ardından da, ‘DSİ Genel Müdürü Sayın Kaya Yıldız Bey'in 23:30 itibarıyla haberlerinizle ilgili yalanlamaları” değerlendirmesi yaptı.

TAYYAR'DAN YOL ARKADAŞLI CEVAP

Bu mesaja AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar'dan cevap gecikmedi. Tayyar Ali Şahin'e verdiği cevapta şöyle dedi:

* Yanıltmışlar sizi. Yanlış bilgiye amel edip, sosyal medya üzerinden yol arkadaşınıza yüklenmek yerine hakikatı arasaydınız. DSİ Genel Müdürü de Bakan Bey de bugün sözkonusu projede 80 milyon ödenek olmadığını söyledi. Oyuna gelmeyin. Oyunu birlikte bozalım.