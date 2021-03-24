AKP’den ‘Büyük Lebaleb Kongresi’

Türkiye’de corona virüsüyle mücadele kritik bir eşik aşılmaya çalışılırken, Ankara’dan tüyler ürperten görüntüler geldi.

AKP 7. Olağan Kongresi’nin yapıldığı Ankara Spor Salonu hınca hınç doldu, sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı. MHP’nin aksine seyircili kongre yapmakta ısrar eden AKP’nin çağrısına kulak veren on binlerce partili sabahın ilk saatlerinden itibaren salona gelmeye başladı.

Saat 10.40’da kongrenin yapıldığı salona gelen ve salonun önünde bekleyen on binlerce kişiye seslenen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Sizleri kar yağışının tüm mikropları temizlediği anlamlı buluşmada en kalbi duygularla selamlıyorum” diyerek, kısa bir konuşma yaptı.

Geçen ay, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ‘lebaleb’ olarak nitelendirilen il, kadın ve gençlik kongrelerinin faturası corona virüsü tablosuna yansımış; İstanbul, Sakarya, Giresun, Erzurum, Tokat, Malatya, Balıkesir ve Niğde’de görülen vaka sayıları gözle görülür şekilde artmıştı.

Şubat ayındaki Rize kongresinde partililere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İşte şu salonun hali… Bakın bir kongre yapıyoruz, salgının olduğu bir dönemde kongre yapıyoruz ve Rize'de salon lebaleb dolu” diyerek kalabalığı övmüştü.

Dün de Gençlik Kolları Kongresi’ne katılan Erdoğan, “Bu salonu tıklım tıklım dolduran gençlerimizle beraber inşallah sadece 2023 değil 2053 ve 2071’e yürüyeceğiz” ifadelerini kullandı.

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