Alarm zilleri Antalya için çalıyor!

Haziran ayı başında normalleşen Türkiye’de vaka sayıları artıyor.

Mayıs ayında günde 10 binin üzerinde olan vaka sayısı yeniden 11 binin üzerine çıktı. Sağlık Bakanlığı’nın 100 bin nüfusa göre vaka sayısı haritasında Antalya’nın 10-16 Temmuz tarihleri arasındaki vaka sayısı 69.65 oldu.

Antalya, bu vaka sayısıyla ‘turuncu’ kategoride yer alırken, Kurban Bayramı sürecinde hem yurt içi hem de yurt dışından turist akını yaşanan kentte vaka sayılarının artışını sürdüreceği tahmin ediliyor.

Antalya Vali Ersin Yazıcı, konu hakkında sosyal medya üzerinden uyarı yaptı. Yazıcı uyarısında; “Kıymetli Antalyalılar, son günlerde vaka sayılarında tekrar bir artış yaşıyoruz” dedi. Temizlik, maske, mesafe kurallarının yanında corona virüsünden korumanın en etkili yolunun aşı olduğuna dikkati çeken Vali Yazıcı, “Aşı hayat kurtarır. Şimdi aşı zamanı” dedi.