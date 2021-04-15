Ankara’nın göbeği Somali oldu

Cem YILDIRIM / ANKARA

Sümer 1 ve Sümer 2 sokaklarda Somalililere ait ofis ve danışmanlık şirketleri de bulunuyor. Sokaklar, Somali dilindeki tabelalar ile dolarken, bu iki sokakta Somali vatandaşlarının çokluğu da dikkat çekiyor.

Sokaktaki restoranlarda Somali mutfağında da sık tüketilen etli pilav, makarna ile iç malzemesinde et ya da tavuk kullanılarak yapılan “Samosa” adı verilen yöresel yemekler satılıyor. Restoran ve diğer işletmeler, dükkanlarının içini de kendi ülkelerine benzer tasarımlarla süslediler.

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi’nde iktisat ve ilahiyat okuyan Muhammed İsse Abdullah , üniversiteden sonra Türkiye'de kalarak restoran iki ayrı açtı. Somali restoranlarının yanı sıra Afrika’ya özgü saç modelleri yapan erkek ve kadın kuaför salonları da bulunuyor.

Afrika'nın en doğu ucunda yer alan Somali tarihi boyunca iç savaşlarla anıldı. 16 milyon nüfusun bulunduğu ülkede, kişi başına 800 dolar yıllık gelir düşüyor.