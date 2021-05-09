Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Anneler Günü’nde annesini öldürdü

Niğde'de 17 yaşındaki A.D., henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı annesi Emel D.'yi (34) ruhsatsız av tüfeğiyle vurarak öldürdü. A.D., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Güncellenme: 16:50, 09/05/2021
HaberlerGündem
Anneler Günü’nde annesini öldürdü

Merkez Kiledere Beldesi’nde bir evde kavga ve silah sesleri duyanlar, jandarmaya haber verdi. Eve giden jandarma ekipleri, Emel D.’nin silahla vurulmuş cansız bedeniyle karşılaştı. Emel D.’nin cesedi, otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

Cinayetle ilgili araştırma yapan ekipler, Emel D.’yi, oğlu A.D.’nin ruhsatsız av tüfeğiyle öldürdüğünü belirledi. Ekipler, kısa süre sonra A.D.’yi saklandığı adreste gözaltına aldı. A.D., sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü. (DHA)

İlginizi ÇekebilirAnneler Günü'nde eşi ve oğlundan dayak yediAnneler Günü'nde eşi ve oğlundan dayak yedi
Anneler Günü Darp Esenyurt Haber istanbul Kadın kavga Niğde