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Arsız hırsız bebek arabalı kadının telefonunu çaldı, ardından selam verdi

Mersin’de bebek arabası ile yolda yürüyen kadının omzuna çarparak cebindeki telefonu çalan hırsız, uzaklaşırken de el sallayıp selam verdi. Hırsızlık anı ve arsız hırsızın kadına selam vermesi bir mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı. Yakayı ele veren hırsız ise savcılığa sevk edildi.

Ali Ekber ŞEN
Güncellenme: 13:31, 08/01/2021
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Mersin'de bebek arabası ile kaldırımda yürümekte olan N.H.H isimli kadının omzuna çarparak cebinde bulunan cep telefonunu çaldığı kameraya yansıyan İ.G, yakalandı.Olay Mersin merkez Akdeniz İlçesi Silifke Caddesi üzerinde meydana geldi.

Elinde bebek arabası ile yolda yürüyen N. H. H. isimli kadın bir mağazanın önünde dururken bir süredir kendisini takip eden hırsızın hedefi oldu. Yankesici yolda durduğu sırada omzuna çarparak dikkatini dağıttığı kadının dikkatinin dağılması ile montunun cebinden telefonunu alarak olay yerinden uzaklaştı. Hırsız, kadının kendisine bakması üzerine de el sallayıp selam verdi. Olay anı güvenlik kameralarınca an an kaydedildi.

YAKALANDI

Bir süre sonra cep telefonun montunun cebinde olmadığını fark eden N. H.H. karakola giderek şikâyetçi oldu. Olay yerinde bulunan mağazaların güvenlik kameralarını inceleyen polis arsız hırsızın kimliğini tespit ederek kısa süre içinde yakaladı. Yan kesici İ. G. yakalanarak savcılığa sevk edildi.

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